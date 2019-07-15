"Закончить одним звонком": в России сделали неоднозначное заявление о войне на Донбассе

Европейский Союз может одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе.

Такую уверенность выразил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он считает, что Европа вводит санкции против России, потому что ей так "удобнее". Так Косачев прокомментировал недавнее заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, в котором она призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и немедленно предпринять действия для соблюдения его положений.

Константин Косачев

"Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния", - написал Косачев в своем Facebook.

Российский сенатор напомнил, что РФ якобы постоянно сигнализирует иностранным партнерам о готовности к активному диалогу о механизмах контроля над вооружениями. Но предложения российской стороны, по его словам, игнорируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в это время специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что на Луганском и Донецком направлении зафиксированы сотни российских "Градов", а также гаубицы, танки, минометы, пушки.

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