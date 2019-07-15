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"Закончить одним звонком": в России сделали неоднозначное заявление о войне на Донбассе

13.3т Читать материал на украинском

Европейский Союз может одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе.

Такую уверенность выразил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он считает, что Европа вводит санкции против России, потому что ей так "удобнее". Так Косачев прокомментировал недавнее заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, в котором она призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и немедленно предпринять действия для соблюдения его положений.

Константин Косачев

Константин Косачев

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"Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния", - написал Косачев в своем Facebook.

Российский сенатор напомнил, что РФ якобы постоянно сигнализирует иностранным партнерам о готовности к активному диалогу о механизмах контроля над вооружениями. Но предложения российской стороны, по его словам, игнорируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в это время специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что на Луганском и Донецком направлении зафиксированы сотни российских "Градов", а также гаубицы, танки, минометы, пушки.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Если бы всё было так просто, позвонил и мир! Но, предположим, мир установлен, что дальше? А дальше нужно будет определить виновных. И в итоге получится, что самих себя придется винить, ведь прогарантировали тогда в 2014 году мирный переход власти от Януковича к оппозиции и что сделали, когда его все же свергли и чуть не убили? А ничего, начали делёжку! И если Макрон может сказать, мол не при делах, тогда Олланд был, то Меркель до сих пор при власти ей подобные проблемы не нужны.
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Питон Каа
Питон Каа
Звонки из ЕС не способны остановить эту гражданскую войну. Хозяева сидят за океаном. Да и сейчас у Зеленского нет реальной власти, при всем желании он не сможет, Рада не пропустит соответствующие законы. Вся надежда на новый состав.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Все начал лично...пастор..Вместо переговорщиков в Донецк эта тварь прислала танки...вот вы и получили 15 000 сдохнувших украинцев...
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