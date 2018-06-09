Заключенные Черновицкого СИЗО устроили бунт: подробности скандала

В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за жестокого отношения персонала пенитенциарного учреждения к заключенным и возможной смерти одного из них.

А около 20 родственников арестантов под стенами изолятора требовали свидания с ними, передает ТСН.

Как утверждают протестующие, накануне заключенные были жестоко избиты, поскольку передали на свободу видео, в котором они показывают синяки на теле от дубинок. А адвокат одного из арестованных заявила, что в изоляторе есть смертельный случай.

"Встречаю конвоира, и он говорит: с каждой камеры выводили людей и били, и в том числе вашего сына", "Крики были и стучали в решетки. Это было слышно", - заявили участники акции.

В Администрации СИЗО все обвинения в насилии отрицают и утверждают, что подсудимые устроили бунт и один из них набросился на конвоира. Затем арестанты подожгли в вентиляции тряпки и попытались выбить двери камер. Руководство СИЗО вызвало Национальную гвардию, бойцы которой изолировали четырех зачинщиков бунта. В камерах были проведены обыски, во время которых были найдены запрещенные предметы, в частности, мобильные телефоны и заточки.

"Начали некоторые камеры проявлять недовольство, пытались выйти из камер, выбивали дверь. Обыски были проведены, нейтрализованы несколько человек негативной направленности, изолированно в отдельные помещения. К лицам, отказавшим сопротивление, применялись соответствующие действия - не били, наручники надевали, загиб руки за спину", - заявил начальник Черновицкого СИЗО Петр Лысак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля заключенные Николаевского СИЗО устроили бунт.