"Заказчик занимает высокий пост": озвучена сенсация об убийстве Шеремета

К убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен один из нардепов, который и сейчас занимает довольно высокий пост.

Такое заявление сделал экс-генпрокурор Виктор Шокин в интервью "Стране". "Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост", – сказал он.

При этом называть фамилию публично экс-чиновник отказался.

Павел Шеремет

"Но я предполагаю и, как говорил ранее, практически уверен... Чтобы сказать с гарантией, необходимо провести следственные действия определенного характера. Причем там совершенно немного надо сделать. Я уже предлагал, что для этого необходимо – просто вернуть группу, которая расследовала дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе... Те, кто ведут дело Шеремета, меня прекрасно поняли. Я встречался с коллегами, которые вели историю по Гонгадзе – они считают, что в моих словах есть, как минимум, значительная доля правды. Это не 100%, и надо это проверить - все займет месяц, не более. Тогда можно было бы поставить точку в этом деле. Связь между этими делами, скорее всего, есть", – сказал Шокин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.

Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировано". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.

Отметим, что посольство США призвало к более тщательному расследованию убийств украинских журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

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