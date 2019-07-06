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"Заказчик занимает высокий пост": озвучена сенсация об убийстве Шеремета

16.2тЧитать материал на украинском

К убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен один из нардепов, который и сейчас занимает довольно высокий пост.

Такое заявление сделал экс-генпрокурор Виктор Шокин в интервью "Стране". "Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост", – сказал он.

При этом называть фамилию публично экс-чиновник отказался.

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Павел Шеремет

Павел Шеремет

"Но я предполагаю и, как говорил ранее, практически уверен... Чтобы сказать с гарантией, необходимо провести следственные действия определенного характера. Причем там совершенно немного надо сделать. Я уже предлагал, что для этого необходимо – просто вернуть группу, которая расследовала дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе... Те, кто ведут дело Шеремета, меня прекрасно поняли. Я встречался с коллегами, которые вели историю по Гонгадзе – они считают, что в моих словах есть, как минимум, значительная доля правды. Это не 100%, и надо это проверить - все займет месяц, не более. Тогда можно было бы поставить точку в этом деле. Связь между этими делами, скорее всего, есть", – сказал Шокин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Павел Шеремет
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Такая уж традиция в Украине: знаем, кто убил, но не скажем!
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bruno jordano
bruno jordano
Шокін?Странє?Ой,вэй,не смешите мои тапочки
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