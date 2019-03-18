"Заказала девушка!" Раскрыты детали зверского убийства солдата под Харьковом

В Харьковской области задержали четверых человек по подозрению в убийстве военного контрактной службы ВСУ.

В пресс-службе полиции сообщили, что убийство солдата заказала девушка.

Следствие установило: во время совместного распития спиртного она сообщила троим молодым людям, что военный якобы ее изнасиловал и предложила им убить его за вознаграждение. По ее словам, у военнослужащего была банковская карта с крупной суммой денег.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Чугуевского отдела полиции разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные молодые люди и 22-летняя жительница Харькова", – сообщили в полиции.

В НПУ раскрыли детали жестокого убийства. Известно, что солдата убили в лесу: нанесли несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После того, как он потерял сознание, у него забрали одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления. Вернувшись к девушке, они сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение видео.

Убийство солдата ВСУ

По факту происшествия открыто уголовное производство по п.п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области жестоко убили солдата-контрактника.

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