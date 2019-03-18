|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Заказала девушка!" Раскрыты детали зверского убийства солдата под Харьковом

1.7тЧитать материал на украинском

В Харьковской области задержали четверых человек по подозрению в убийстве военного контрактной службы ВСУ.

В пресс-службе полиции сообщили, что убийство солдата заказала девушка.

Следствие установило: во время совместного распития спиртного она сообщила троим молодым людям, что военный якобы ее изнасиловал и предложила им убить его за вознаграждение. По ее словам, у военнослужащего была банковская карта с крупной суммой денег.

Новости
Выпили и разбили голову: появились подробности убийства сотрудника Администрации Порошенко

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Чугуевского отдела полиции разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные молодые люди и 22-летняя жительница Харькова", – сообщили в полиции.

В НПУ раскрыли детали жестокого убийства. Известно, что солдата убили в лесу: нанесли несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После того, как он потерял сознание, у него забрали одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления. Вернувшись к девушке, они сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение видео.

Убийство солдата ВСУ

Убийство солдата ВСУ

По факту происшествия открыто уголовное производство по п.п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области жестоко убили солдата-контрактника.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
УкраинаХарьков
Тег
ВСУ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
2
Смешно
0
Интересно
14
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Вроде центр Европы, а населен какими-то кровожадными дикарями. Правильно Яйценюк хотел отгородить забором этот лепрозорий.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения