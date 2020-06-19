Зайцева заплатила пострадавшим в смертельном ДТП по 30 грн, – адвокат

Двум пострадавшим в ДТП в Харькове, за которое Алену Зайцеву приговорили к 10 годам тюремного заключения, поступили первые денежные компенсации – чуть больше 30 грн.

Об этом "Сегодня" сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева. Она подчеркнула, что никто не считает даже срок в 10 лет справедливым для виновницы аварии.

"От Зайцевой недавно поступили первые платежи. Двое пострадавших получили чуть больше 30 грн. Никто не считает, что заключение на 10 лет является справедливым наказанием для Зайцевой в этой ситуации. Никто не верит в ее раскаяние и в то, что она сожалеет, что она будет проводить свою жизнь в желании адекватно извиниться перед потерпевшими", – рассказала юрист.

Также Матвеева отметила, что видела фото из Покровского исправительного центра, на которых показано, как Зайцева якобы загорает вместо того, чтобы работать. Но адвокат не обсуждала эти снимки с родственниками жертв.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивный материал, почему Алена Зайцева загорает за решеткой и как ее используют "рецидивистки".

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