Зайцева заплатила пострадавшим в смертельном ДТП по 30 грн, – адвокат
ДТП в Харькове
Двум пострадавшим в ДТП в Харькове, за которое Алену Зайцеву приговорили к 10 годам тюремного заключения, поступили первые денежные компенсации – чуть больше 30 грн.
Об этом "Сегодня" сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева. Она подчеркнула, что никто не считает даже срок в 10 лет справедливым для виновницы аварии.
"От Зайцевой недавно поступили первые платежи. Двое пострадавших получили чуть больше 30 грн. Никто не считает, что заключение на 10 лет является справедливым наказанием для Зайцевой в этой ситуации. Никто не верит в ее раскаяние и в то, что она сожалеет, что она будет проводить свою жизнь в желании адекватно извиниться перед потерпевшими", – рассказала юрист.
Также Матвеева отметила, что видела фото из Покровского исправительного центра, на которых показано, как Зайцева якобы загорает вместо того, чтобы работать. Но адвокат не обсуждала эти снимки с родственниками жертв.
Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивный материал, почему Алена Зайцева загорает за решеткой и как ее используют "рецидивистки".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 года на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате погибло шесть человек, еще шесть пострадало.
За рулем Lexus оказалась 20-летняя Алена Зайцева, приемная дочь местного бизнесмена Василия Зайцева. Она была студенткой третьего курса Харьковского национального университета.
Вторым участником аварии оказался водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.
26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Оба получили по 10 лет тюрьмы.
3 апреля 2020 года Верховный Суд поставил точку в этом резонансном деле: Зайцева и Дронов будут отбывать полный срок наказания.