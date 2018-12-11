Зайцева и наркотики: озвучены новые данные о ДТП в Харькове

Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы в отношении Алены Зайцевой, которую обвиняют по делу о масштабном ДТП на улице Сумской в Харькове.

На заседании представитель потерпевших Лариса Матвеева рассказала, что успела ознакомиться с результатами экспертизы и процитировала итоговый вывод, передает местное издание "МедиаПорт".

По ее словам, эксперты не смогли установить, была ли Зайцева в момент ДТП под действием наркотических или других веществ.

"МедиаПорт"

"Накипело"

"Накипело"

"Накипело"

"Учитывая данные, представленные в материалах дела, достоверно ответить на вопрос, находилась ли Зайцева Е. О. в момент ДТП 18.10.17 около 20:43 в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических или других одурманивающих средств, не является возможным из-за отсутствия количества определенного содержимого кодеина или фенобарбитала в моче гражданки Зайцевой, что является базовым критерием установления как самого факта, так и степени опьянения какого-либо генеза", - сказала Матвеева.

Новости В деле Зайцевой случился громкий поворот

В заседании объявили перерыв до 19 декабря из-за неявки защитника Дронова Сергея Перепелицы. Он на больничном.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года в Харькове столкнулись Lexus, за рулем которого была Зайцева, и Volkswagen, которым управлял второй подозреваемый Геннадий Дронов. После столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов.

На месте погибли пять человек, еще один скончался от травм в больнице. Зайцеву и Дронова заключили под стражу и до сих пор проводят расследование их вины.

При этом семья Зайцевой наняла уже третьего адвоката, услуги которого стоят больших денег, в то время как семьям погибших и пострадавших они предлагали по 50 тысяч гривен, поскольку "больше нет".

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