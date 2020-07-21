Захват заложников в Луцке: в городе появились БТР и снайперы, дороги перекрыты. Фото
БТР в Луцке.
Во вторник, 21 июля, центр Луцка оказался перекрытым полицией из-за мужчины, который взял в заложники 20 пассажиров автобуса.
Как сообщает "Конкурент", правоохранители не пропускают к месту ЧП авто и горожан. К центру города прибыл БТР Национальной гвардии Украины. Также известно, что снайперы разместились на крыше здания около места происшествия.
Полиция оградила место ЧП
Полиция окружила Театральную площадь города. Общественный транспорт в городе остановили. Троллейбусы прекратили свое движение, а маршрутки двигаются по другим улицам.
Как пишет "Волинь 24", горожан к центру города не пропускают, объясняя, что "там стреляют". Также на место происшествия прибыло авто спасателей и пожарная машина.
Полиция в городе
Место происшествия ограждено
Транспорт в центре города остановили
Центр города
Горожан не пускают к месту ЧП
Авто полиции
БТР Нацгвардии
Полиция перекрыла центр города
Полиция в городе
Как сообщал OBOZREVATEL:
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