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Захват заложников в Луцке: в городе появились БТР и снайперы, дороги перекрыты. Фото

Алексей Титофф
Расследования
2,9 т.
Захват заложников в Луцке: в городе появились БТР и снайперы, дороги перекрыты. Фото

БТР в Луцке.

Во вторник, 21 июля, центр Луцка оказался перекрытым полицией из-за мужчины, который взял в заложники 20 пассажиров автобуса.

Как сообщает "Конкурент", правоохранители не пропускают к месту ЧП авто и горожан. К центру города прибыл БТР Национальной гвардии Украины. Также известно, что снайперы разместились на крыше здания около места происшествия.

Полиция оградила место ЧП

Полиция оградила место ЧП

Полиция окружила Театральную площадь города. Общественный транспорт в городе остановили. Троллейбусы прекратили свое движение, а маршрутки двигаются по другим улицам.

Как пишет "Волинь 24", горожан к центру города не пропускают, объясняя, что "там стреляют". Также на место происшествия прибыло авто спасателей и пожарная машина.

Полиция в городе

Полиция в городе

Место происшествия ограждено

Место происшествия ограждено

Транспорт в центре города остановили

Транспорт в центре города остановили

Центр города

Центр города

Горожан не пускают к месту ЧП

Горожан не пускают к месту ЧП

Авто полиции

Авто полиции

БТР Нацгвардии

БТР Нацгвардии

Полиция перекрыла центр города

Полиция перекрыла центр города

Полиция в городе

Полиция в городе

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаЛуцкЗахват автобуса в Луцке
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