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Захват моряков в Черном море: в Украине рассказали, как спасти пленников

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Для освобождения украинских пленных моряков нужно продолжать усиливать международное давление на Россию.

Также можно начать договариваться за обмен россиянами, которые осуждены в Украине, рассказал "Апосторофу" директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

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Он отметил, что Кремль использует пленных украинцев в качестве предмета политического торга.

"Следует усиливать давление на Россию по этому вопросу. И здесь есть много союзников, потому что США, Германия и Франция считают моряков военнопленными и требуют их освобождения. Трамп даже не хочет встречаться с Путиным и именно освобождение выдвигает в качестве условия для встречи. Это давление надо усиливать на всех уровнях", – заявил эксперт.

Кроме того, Захаров считает в переговорах с Россией нужно искать возможности для компромисса.

"Если для нас главный приоритет - это освобождение этих 24 человек, то мы должны искать диалог по этому поводу, условия, на которых пойдет РФ. Есть, конечно, и красные линии, через которые нам нельзя переступать. В Украине осуждены за совершенные преступления три сотни граждан РФ. Можно попробовать устроить обмен. Но надо смотреть, за что именно они осуждены", – подчеркнул он.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

Днепр Час

Захаров добавил, что офис прокуроров Международного уголовного суда в Гааге подтвердил, что украинские моряки являются военнопленными. Поэтому к украинцам нужно применять соответствующего отношения и требовать освобождения моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL, обмен украинских моряков, захваченных Россией в Черном море, может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.

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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
«Он отметил, что Кремль использует пленных украинцев в качестве предмета политического торга.»—Интересно, это когда Россия предлагала ими торговать? Наоборот, уже 100 раз вам сказали: забудьте! Пока не закончится следствие и не пройдут выборы на Украине ничего вы не получите!!!
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