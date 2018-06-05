Захарченко пригрозил Украине "морскими Чебурашками"

Главарь террористов так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что боевики "оставляют за собой право" открывать огонь в случае угрозы стороны сил ОС во время проведения ими учений в Азовском море.

"К сожалению, выставка, которая прошла 9 мая, не могла показать весь комплекс и мощь ВПК, которого мы делаем. "Чебурашки" морского базирования у нас тоже есть. Если они объявили учения в "наших" прибрежных водах, то оставляю за собой открыть учебные стрельбы по водным целям", — заявил журналистам Захарченко, передает РИА Новости.

Напомним, ранее российский пропагандист Андрей Норкин заявил о том, что оккупированные территории Донбасса являются "реальным государством", которое удалось построить за почти четыре года благодаря покупкам оружия у ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарченко случайно "засветил" российское оружие в "ДНР".