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Захарченко пригрозил Украине "морскими Чебурашками"

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Главарь террористов так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что боевики "оставляют за собой право" открывать огонь в случае угрозы стороны сил ОС во время проведения ими учений в Азовском море.

"К сожалению, выставка, которая прошла 9 мая, не могла показать весь комплекс и мощь ВПК, которого мы делаем. "Чебурашки" морского базирования у нас тоже есть. Если они объявили учения в "наших" прибрежных водах, то оставляю за собой открыть учебные стрельбы по водным целям", — заявил журналистам Захарченко, передает РИА Новости.

Напомним, ранее российский пропагандист Андрей Норкин заявил о том, что оккупированные территории Донбасса являются "реальным государством", которое удалось построить за почти четыре года благодаря покупкам оружия у ВСУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарченко случайно "засветил" российское оружие в "ДНР".

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
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Д Алексей
Д Алексей
а на Чебурашках морского базирования служат ЧЕБУРАТОРЫ. ахахаха, какой он смешной этот чудак захарченко у которого бабуля была в концлагере Рейкьявика
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
когда эта тварь сдохнет уже
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
господи когда уже эту обезьяну отправят кур кормить,урод когда ты и тебе подобные сдохнут
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