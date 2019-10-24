Людям нечем дышать: как Киев "утопает" в самом едком смоге за последние месяцы

Над Украиной пятый день стоит смог. Мировые сайты, на которых отслеживают ситуацию с загрязнением воздуха, сообщают, что у нас воздух такой же как в Китае по уровню содержания СО. А сами украинцы жалуются на запах гари и головную боль. Однако столичные власти и правительство не замечают проблемы и уверяют нас, что все хорошо.

OBOZREVATEL провел свой эксперимент и замерил воздух в центре столицы. Оказалось, что многие показатели загрязнения превышают норму. Подробнее – в материале.

Главное:

Мы провели собственный эксперимент и измерили уровень загрязнения атмосферы в столице

В воздухе содержание вредных частиц превышено в два-три раза

"Укргидрометцентр" измеряет качество воздуха по устаревшим нормам

Мелкодисперсные частички вызывают сердечные приступы, астму и легочные заболевания

В Киеве дышать нечем

Для эксперимента мы взяли прибор AirBeam, который использует метод рассеивания света для измерения мелкодисперсных твердых частиц (таких как РМ1, РМ2,5, РМ10). ВОЗ считает, что чем меньше частицы, которые попадают в организм человека, тем они вреднее для здоровья.

Прибор измерил качество воздуха

Например, по данным Агентства по охране окружающей среды США, уровни PM2,5 представляют значительный риск для здоровья. Такие очень мелкие частицы попадают глубоко в легкие человека, там они скапливаются и затем проникают в кровь. Они могут вызвать заболевания легких.

Еще более опасные частички РМ1, они вызывают раздражительный кашель, даже инсульт и сердечный приступ. Они попадают в кровоток и распространяются по всему организму человека.

Прибор измерил качество воздуха

Такие мелкие частички могут быть природного происхождения – дым от лесных и торфяных пожаров, сжигания листьев, от горения полезных ископаемых (например, уголь, которым отапливают помещения), пыль. Также это могут быть выбросы с заводов, даже если эти предприятия находятся далеко за городом. Речь идет о мусоросжигательных, асфальтовых, цементных, химических производствах, и даже мебельных фабриках. Также пыль со строек, выхлопные газы, пары бензина и дизтоплива.

Как убедился OBOZREVATEL, сделав замеры в районе Бессарабки в центре Киева, и в районе метро "Выдубичи", показатели вредных твердых веществ в воздухе превышен.

Горит, но ничего страшного

В то же время, глава ГСЧС Владимир Демчук заверяет, что в Украине горит мало торфяников, чтобы из-за этого поднимать панику. Есть небольшие загорания в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской областях.

"Связывать загрязнение атмосферного воздуха с горением торфяников в Киевской области, нет основания", – заявил чиновник.

Смог в Киеве

Смог в Киеве

Но не только мелкодисперсная пыль мешает украинцам свободно дышать. С воскресенья они наблюдают и за картой windy.com, на которой уровень выбросов СО (угарный газ) над Украиной такой же как в Китае. Ситуация за эти дни не изменилась. Иногда ядовитое облако рассеивается, но потом вновь накрывает практически всю страну.

Глава отделения по вопросам промышленного загрязнения Центра экологических инициатив "Экодія" Алена Мискун считает, что основными источниками такого загрязнения воздуха могут быть горения торфяников и массовое сжигание листьев.

Однако как столичные власти, там и Министерство энергетики и защиты окружающей среды, глава правительства проблемы с воздухом не видят, и уверяют, что в стране все спокойно. Они ссылаются на данные Украинского Гидрометцентра.

Смог в Киеве

Смог в Киеве

Глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заверил, что показания содержания СО в воздухе, также как показания содержания загрязняющих веществ, находятся в пределах нормы. И хотя осенняя погода, туманы и инверсия способствуют накоплению вредных веществ, высокого уровня СО в воздухе не обнаружено. "Все показатели в норме", – заявил Оржель.

Иногда снимать показания просто некому

Правда, в отделе прогнозов по загрязнению окружающей среды Украинского Гидрометцентра говорят, что данные к ним из ЦГО поступают с запозданием. Например, данные за пятницу в ведомстве получают только ближе к 15 часа понедельника. А в воскресенье данные с измерительных приборов никто не снимает, потому что выходной.

Смог в Киеве

Смог в Киеве

Получается, что премьер министр, и руководитель КГГА, которые в понедельник успокаивали народ и говорили, что все показатели в норме, на самом деле мог этого и не знать.

С другой стороны, как рассказал нам ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло, в Украине существует своя собственная методика измерения того же улекислого газа, и других показателей воздуха.

"У нас применяется другая методика измерения СО и других примесей. Это не запрещено, никакого преступления в этом нет, просто такой номенклатурный регламент. И путаница возникла из-за того, что у нас и за рубежом берутся разные показатели и их даже сравнивать нельзя. Например, на географическом факультете есть более современная метеостанция, европейского образца. Но и она не зафиксировала в эти дни значительных превышений. Другое дело, что там замеряют иной показатель, который в Украине не учитывается. Его передают зарубеж. Там используют другую формулу", – говорит Роман Мурмыло.

Синоптик признает, что данные в центр из ЦГО поступают с запозданием. "Есть города, где данные со станций передаются через два дня. Но в Киеве это более оперативно, в течение суток. Потом это же не градусник, посмотрел температуру и все понял. Данные нужно обработать, тоже нужно время", – поясняет Мурмыло.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель также признает, что оборудование для мониторинга за состоянием воздуха в нашей стране устарело. Кроме того не хватает финансирования. Кстати, сотрудники Укргидрометцентра так и говорят, что у них серьезный кадровый голод из-за низких зарплат, и порой снимать показания, и вовремя их передавать просто некому.

OBOZREVATEL будет и дальше следить за ситуацией с загрязнением воздуха в столице и информировать своих читателей о всех подробностях.

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