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7 февраля • обновлено в 07:41
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Задержан подозреваемый в поджоге авто журналистки "Радіо Свобода"

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Полицейские Львовской области задержали подозреваемого в поджоге авто журналистки "Радіо Свобода" Галины Терещук.

Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель – студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое – устанавливаем. Безопасность журналистов – приоритет", – заявил министр.

Поджог авто журналистки Галины Терещук

Поджог авто журналистки Галины Терещук

В прокуратуре Львовской области добавили, что задержанным оказался 19-летний житель Хмельницкой области. При этом подозреваемого задержали в Одессе.

"Проработав огромный объем видеоматериалов и благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, удалось установить траекторию движения фигуранта, который вскоре после совершенного направился в Одессу. При этом, чтобы замаскировать следы преступления, исполнитель несколько раз переодевался", – говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 УК. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого

Львовская прокуратура

Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого

Львовская прокуратура

Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого

Львовская прокуратура

Напомним, что в ночь 30 января, во Львове подожгли авто известной журналистки Галины Терещук, что может быть связано с ее расследованиями о местной власти и полиции. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по статье "умышленное повреждение имущества журналиста".

Также в сети опубликовали видео поджога автомобиля журналистки Терещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского журналиста, историка Вахтанга Кипиани задержали на польской границе из-за наличия у него книги об ОУН-УПА.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина Львов
Теги
Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Респект операм! А многие на них бочку катят. Напрасно. Хорошая работа. Браво.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
не иначе рука Кремля...
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
пиндoсы такого не простят) был бы другой ресурс, не нашли бы)
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