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Задержание ''мертвого'' украинца во Франции: всплыли скандальные детали

8.8тЧитать материал на украинском

Задержанный во Франции украинский коррупционер Дмитрий Малиновский, был признан мертвым решением суда на основе "документов", выданных в оккупированном Луганске.

Об этом в Facebook сообщил адвокат, председатель Совета общественного контроля НАБУ Роман Маселко, который установил, что решение о смерти украинца приняла судья Приморского райсуда Одессы Юлия Свяченая.

Адвокат установил, что в решении суда сказано, что жена мужчины утверждала, будто в ноябре 2014 года получила урну с его прахом о свидетельством о смерти, и квитанцией об уплате за ритуальные услуги, выданными в Луганске.

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Задержание ''мертвого'' украинца во Франции: всплыли скандальные детали
Задержание ''мертвого'' украинца во Франции: всплыли скандальные детали

"Однако, в связи с социально-политической ситуацией, в частности, в Луганской области, данные о смерти ЛИЦО_3 не были внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния, поскольку свидетельство о смерти было выдано отделом регистрации актов гражданского состояния Октябрьского районного управления юстиции в г. Луганськ, который находился на территории г. Луганск", – привел адвокат цитату из документа.

"Ну вы все поняли. Три месяца обвиняемого в преступлении нет, потом приходит коробка с порохом и бумажка о его смерти из Лугандона. Минюст говорит, что записи в реестре нет, но суд без присутствия представителей ЗАГС говорит – ну вот документ, печать, подпись, похоронен прах – все сходится –100% умер человек. Вот такой "прах правосудия" от судьи Свяченой", – написал Маселко.

Он также подчеркнул, что решение суда был позже отменено как незаконное, а судья Свяченая известна тем, что "любит иметь дело с мертвыми, точнее с их имуществом".

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Задержание ''мертвого'' украинца во Франции: всплыли скандальные детали

Юлия Свяченая

По словам адвоката, в 2017 году она была рекомендована к увольнению за то, что признавала право собственности на квартиры умерших за мошенниками, которые сразу их перепродавали.

"Но судья обжаловала это решение и Высший совет правосудия, во главе с Игорем Бенедисюком решил, что такую хорошую судью не надо увольнять. В результате решения об увольнении отменили. Судье дали отпуск на 4 месяца (Отстранение от должности), поучили в Школе судей, и отправили на оценку в ВККС…Судья уже отдохнула, отучилась в школе и как раз проходит тестирование в ВККС. Экзамен был 18.09.18", – добавил Маселко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, Малиновский был задержан еще 5 октября. Его подозревают в масштабной коррупции, в частности к причастности к хищению средств Одесского припортового завода.

Персона
Роман Маселко
Место
УкраинаОдесса
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Не токмо ради корысти...
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