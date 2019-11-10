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10 ноября • обновлено в 17:12
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Задержание Мазура: в Польше приняли решение по ветерану АТО

6.6т Читать материал на украинском

Задержанного в Польше по запросу РФ активиста и ветерана АТО Игоря Мазура передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Суд по избранию меры пресечения не будет проводиться. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве", — рассказала она.

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"Подчеркиваю, все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина, прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ. Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается. Поэтому совместные действия, поддержка общества и резонанс в информационном пространстве поможет сломать планы нашего врага, и скорее вернуть Игоря Мазура на родину", - написала Денисова.

Игорь Мазур (позывной "Тополя")

Игорь Мазур (позывной "Тополя")

facebook.com/ProMovu1

Как сообщал OBOZREVATEL, Игоря Мазура задержали 9 ноября в Польше по запросу России. Его и лидеров УНА-УНСО обвиняют в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил: задержание Мазура доказывает, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политпреследований. Кроме того, россияне нарушили статьи 2 и 3 устава Интерпола.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Польша Люблин
Тег
Ветераны войны на Донбассе
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Все равно рано или поздно ему пи@да , хоть прячься хоть не прячься.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это который убивал детей Донбасса?
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Рейт Адам
Рейт Адам
Рыбалка Владислав, я с фронта пишу,тебе конечно странно,но у меня отличный 4g,а у тебя ,сортир на улице))))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Кацaп Кацaпыч, расскажи ка, каких детей убили на подконтрольной Украине территории?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Тут два путя. Или поляки отдадут его в Россию от большой любви к УНА-УНСО, или вернут Украине из-за большой "любви" к России ...
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Рейт Адам
Рейт Адам
Ще не вмерла, или вы получите пизды,за то,что через Интерпол пытаетесь решить свои политические хотелки)
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Ще не вмерла, в любом случае поляки в выигрыше, указав украинцам на их место.
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