Задержание Мазура: в Польше приняли решение по ветерану АТО

Задержанного в Польше по запросу РФ активиста и ветерана АТО Игоря Мазура передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Суд по избранию меры пресечения не будет проводиться. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве", — рассказала она.

"Подчеркиваю, все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина, прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ. Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается. Поэтому совместные действия, поддержка общества и резонанс в информационном пространстве поможет сломать планы нашего врага, и скорее вернуть Игоря Мазура на родину", - написала Денисова.

Игорь Мазур (позывной "Тополя") facebook.com/ProMovu1

Как сообщал OBOZREVATEL, Игоря Мазура задержали 9 ноября в Польше по запросу России. Его и лидеров УНА-УНСО обвиняют в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил: задержание Мазура доказывает, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политпреследований. Кроме того, россияне нарушили статьи 2 и 3 устава Интерпола.

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