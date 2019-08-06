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Задержание главаря банды в Кирилловке попало на видео

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Задержание главаря банды вымогателей в Кирилловке, которое произошло в субботу, 3 августа, попало на видео.

Кадры были опубликованы РИА Мелитополь. Тогда преступники похитили местного жителя и вымогали у него 2 тысячи долларов.

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Задержание произвели сотрудники СБУ и "КОРД". Организатором группировки оказался 44-летний мужчина.

По факту вымогательства начато досудебное расследование уголовного производства. Оно было открыто по признакам ч.2ст.189, ч.2 ст. 187 (разбой) и ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция задержала троих жителей Днепра в Кирилловке (Запорожская область) по подозрению в причастности к драке со стрельбой, которая произошла в поселке 3 августа.

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Место
Украина
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Суд отпустит, как всегда.
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