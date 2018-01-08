Задержан подозреваемый в убийстве Ноздровской: все подробности

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления", - сказал Шевченко, добавив, что более подробную информацию МВД обнародует позже.

По информации источников INSIDER в правоохранительных органах, подозреваемым в убийстве правозащитницы является Россошанский Юрий Викторович, 1954 года рождения.

По информации издания, мужчина приходится отцом Дмитрию Россошанскому - водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской - Светлану Сапатинскую.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, улики против задержанного являются более, чем вескими.

Позже нардеп и член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что убийство Ирины Ноздровской раскрыто. По словам нардепа, в скором времени убийцу Ноздровской ждет суд и тюремное заключение. Будет это пожизненный срок или длительное заключение - решит суд.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что полиция объявила о подозрении задержанному.

В свою очередь один из адвокатов семьи Ноздровской заявил, что полицейские задержали не того, кто на самом деле виновен в убийстве.

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналист Айдер Муждабаев заявил, что, по данным следствия, Ноздровскую убил близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру, Дмитрия Россошанского.

Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. 1 января в МВД заявили, что Ирину нашли мертвой.