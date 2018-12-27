"Задачи выполнены": оккупанты похвастались новым прорывом на Крымском мосту

Эксплуатация железной дороги по незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту начнется в декабре 2019 года.

Об этом сообщил глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж" – подрядчика строительства – Аркадий Ротенберг, отметив, что все задачи, которые были поставлены на 2018 год, выполнены, передает "Крыминформ".

"Завершены свайные работы, готовы все опоры под железную дорогу. Активно ведется укладка рельсов – верхнее строение пути готово уже на двух из восьми участках. Новый, 2019 год, начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию", – сказал он.

"Крымский мост" U-News

По данным строителей, суммарно на восьми участках под железнодорожную часть Крымского моста погружено почти 3 тысячи свай. Готовы все опоры – 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тысяч тонн металла – проведена на 95%.

Также сообщается, что мостовое полотно оснащается деформационными швами – конструкциями, которые обеспечивают невидимые глазу подвижки пролетов в случае возможных температурных расширений металла, сейсмических нагрузок, а также под воздействием тяжелых пассажирских или грузовых составов.

На железнодорожном мосту будет более 600 таких конструкций, что в 3 раза больше, чем на автодороге.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

При незаконном строительстве моста проектировщики опустили автомобильную дорогу до уровня воды.