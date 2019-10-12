У Москві заарештували Дениску Пушиліна.

Як виявилось, цей таємний прихильник Бендери і справжній патріот України, завдав ворогові економічних збитків такого розміру, що їм тепер і санкцій не треба.

Новости Как Кремль будет шахтеров взрывать

Думаю їх економіка вже фактично завалилась, просто вони цього ще не побачили і все це, виключно завдяки простому донбаському хлопчині Пушиліну, яким навіть бувалий слідчий комітет Росії щиро захопився і навіть хоч в чом-то, почав подражати.

Йдеться про гроші, які Пушилін в "ліце" такої собі фіктивної фірми, як ДНР, заборгували "Газпрому" за газ, а це не мало не багато, а 1 млрд. доларів США. Так саме США, а не, як ви могли собі подумати - 1 млрд. доларів ДНР, ага фігушкі вам окупанти падлючі. Бо, якщо вже шкодити то - по крупному, так нас вчили в школі СБУ – казав потім на допитах в застєнках ФСБ Пушилін.

Це вам за Іловайськ! – гучно з явним западенським акцентом викрикнув Пушилін при затриманні його ФСБешніками в Москві, куди він поїхав аби заложити взривчатку під башню Кремля.

Слава Україні! - почули москвичі, вже його придушений крик із закритого воронка...

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