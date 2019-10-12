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12 октября • обновлено в 21:51
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Анатолий Кравчук
Анатолий Кравчук
Офицер ВС Украины Все статьи автора

Зачистки продовжуються: в Москві заарештували Пушиліна

4.2т Читать материал на украинском

У Москві заарештували Дениску Пушиліна.

Як виявилось, цей таємний прихильник Бендери і справжній патріот України, завдав ворогові економічних збитків такого розміру, що їм тепер і санкцій не треба.

Новости
Как Кремль будет шахтеров взрывать

Думаю їх економіка вже фактично завалилась, просто вони цього ще не побачили і все це, виключно завдяки простому донбаському хлопчині Пушиліну, яким навіть бувалий слідчий комітет Росії щиро захопився і навіть хоч в чом-то, почав подражати.

Йдеться про гроші, які Пушилін в "ліце" такої собі фіктивної фірми, як ДНР, заборгували "Газпрому" за газ, а це не мало не багато, а 1 млрд. доларів США. Так саме США, а не, як ви могли собі подумати - 1 млрд. доларів ДНР, ага фігушкі вам окупанти падлючі. Бо, якщо вже шкодити то - по крупному, так нас вчили в школі СБУ – казав потім на допитах в застєнках ФСБ Пушилін.

Новости
Жрите, россияне. Вы создали монстра, теперь он пришел к вам

Це вам за Іловайськ! – гучно з явним западенським акцентом викрикнув Пушилін при затриманні його ФСБешніками в Москві, куди він поїхав аби заложити взривчатку під башню Кремля.

Слава Україні! - почули москвичі, вже його придушений крик із закритого воронка...

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Автор
Анатолий Кравчук Анатолий Кравчук
Место
Россия
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Карпов Стас
Карпов Стас
И этот туда же! Уже известно, что это фейк
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Томашевич Віктор
Томашевич Віктор
Здеруть три шкури і копита на мило пустять. А там дивись, скоропостижно кісточкою від вишні вдавиться.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Томашевич Віктор, все дороже и дороже получается у пути УТИЛИЗАЦИЯ БЫДЛА,
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