''Забрасывали камнями, чтобы отвлечь'': стало известно о героизме первокурсников в Керчи

В Керчи 15-летние первокурсники политехнического колледжа пытались отвлечь стрелка Владислава Рослякова, чтобы девочки смогли спастись.

Об этом рассказал студент Артур Колесник, который присутствовал в день трагедии. Соответствующее видео опубликовал журналист из пула Кремля Дмитрий Смирнов в Twitter (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Ребята-первокурсники, которые только выпустились из школы, с 9 класса, они только поступили, отучились два месяца. И когда произошла эта трагедия, ребята начали забрасывать его камнями, потому что за его спиной отходили другие дети", – рассказал Колесник.

По его словам, преимущественно за спиной стрелка находились девочки, потому ребята решили вызвать огонь на себя.

"Чтобы он отвлекся, чтобы девочки смогли хоть как-то убежать. Все вчетвером погибли", – добавил студент о 15-летних героях.

"Ребята-первокурсники, начали забрасывать его камнями, чтобы отвлечь, вызвать огонь на себя, потому что за его спиной отходили группы девочек. Все вчетвером погибли": 15-летние герои трагедии в Керчи pic.twitter.com/O5e7WLdb7a — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 жовтня 2018 р.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, много детей в керченской бойне спасла 62-летняя преподаватель Лариса Кудрявцева, которая погибла от рук стрелка. Женщина закрывала студентов собственным телом.