МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Забрасывали камнями, чтобы отвлечь'': стало известно о героизме первокурсников в Керчи

6.8тЧитать материал на украинском

В Керчи 15-летние первокурсники политехнического колледжа пытались отвлечь стрелка Владислава Рослякова, чтобы девочки смогли спастись.

Об этом рассказал студент Артур Колесник, который присутствовал в день трагедии. Соответствующее видео опубликовал журналист из пула Кремля Дмитрий Смирнов в Twitter (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Ребята-первокурсники, которые только выпустились из школы, с 9 класса, они только поступили, отучились два месяца. И когда произошла эта трагедия, ребята начали забрасывать его камнями, потому что за его спиной отходили другие дети", – рассказал Колесник.

Новости
Город в слезах: в Керчи простились с жертвами стрелка. Фото и видео

По его словам, преимущественно за спиной стрелка находились девочки, потому ребята решили вызвать огонь на себя.

"Чтобы он отвлекся, чтобы девочки смогли хоть как-то убежать. Все вчетвером погибли", – добавил студент о 15-летних героях.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, много детей в керченской бойне спасла 62-летняя преподаватель Лариса Кудрявцева, которая погибла от рук стрелка. Женщина закрывала студентов собственным телом.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиКриминал
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
1
Смешно
0
Интересно
7
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Podyu Roman
Podyu Roman
28 панфиловцев, не иначе. Кто еще верит в стрелка-одиночку?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Скала Богдан
Скала Богдан
Скільки можна писати про це, що більше новин немає.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Скала Богдан, загибли твои сограждане. Или ты сепар?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги