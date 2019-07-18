Забили до смерти дубинками? В Кропивницком после стычки с копами умер мужчина. Видеофакт

В Кропивницком после потасовки с патрульными скончался 51-летний мужчина.

По версии полиции, водителя остановили за нарушение ПДД. Он и его знакомые якобы начали оказывать сопротивление, правоохранители применили спецсредства, после чего мужчине внезапно стало плохо.

"Во вторник, 17 июля, около 22:30 на улице Садовая за нарушение правил дорожного движения наряд патрульной полиции остановил автомобиль "ВАЗ", у водителя которого имелись признаки опьянения и не было при себе документов на право управления транспортным средством. На месте происшествия гражданин отказывался выполнять законные требования полицейских и пытался затеять драку с ними", – говорится в сообщении.

Сын убитого ТСН

"После задержания патрульные заметили, что водитель автомобиля "ВАЗ" теряет сознание. Полицейские сразу начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали на место "скорую помощь". После приезда скорой и оказания первой неотложной помощи врачи констатировали смерть мужчины. Во время предварительного осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено", – сказано в сообщении пресс-службы патрульной полиции Кировоградской области.

По словам начальника управления Антона Цюцюры, проведено вскрытие тела умершего и причинно-следственной связи между действиями патрульных и смертью водителя не установлено.

Однако свидетели и родственники умершего в сюжете ТСН рассказывают совсем другое. По их словам, водителя полицейские жестоко избили дубинками и прыснули в лицо из газового баллончика.

Адвокат семьи заявила о превышении полномочий копами, так как видела на теле убитого синяки и ссадины. Сын, невестка и соседи подтверждают, что мужчину жестоко забили полицейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Ирпень Киевской области парень застрелился в отделении полиции, куда его привезли после покушения на жизни двух человек.

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