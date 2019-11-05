Забил ножкой стула: под Херсоном "на живца" поймали убийцу-грибника

В Новой Каховке под Херсоном мужчина убил 79-летнюю женщину, которой вызвался помочь по хозяйству, а затем скрылся. Но полиция поймала его "на живца", спустя три недели.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Херсонской области, 39-летний мужчина исчез сразу после убийства старушки. Полицейским удалось выяснить, что в одном из сел разыскиваемого видели — он приносил на продажу грибы.

Заместитель начальника полиции Херсонской области Николай Цап рассказал, что с этого момента начались масштабные поиски в лесу — к ним привлекалось ежедневно с полсотни патрульных роты особого назначения "Херсон" и бойцов Национальной гвардии.

Под Херсоном поймали убийцу Пресс-служба ГУ НП в Херсонской области

В результате, один из опрошенных местных жителей рассказал, что похожий по описанию человек появляется в селе раз в три дня и приносит грибы под заказ.

В итоге, они провели операцию по поимке. Вечером злоумышленник в очередной раз вышел из леса продать грибы и был задержан.

Мужчина рассказал полицейским, что пришел помочь пенсионерке. После того, как управился по хозяйству, предложил бабушке выпить. А когда ужинали, у них произошел скандал, и "помощник" нанес хозяйке больше десятка ударов ножкой от стула.

Ему уже сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". 3 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне бездомный сначала изнасиловал, а потом убил 38-летнюю женщину.

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