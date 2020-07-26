Бойцам ВСУ заплатили почти 2 млн за уничтоженную технику РФ на Донбассе

С начала 2019 года украинские воины получили почти 1,9 миллиона гривен за 76 единиц уничтоженной военной техники российских оккупантов на Донбассе.

Такие данные приведены по состоянию на июль текущего года, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Уточняется, что за период 2019-2020 вооруженные формирования Российской Федерации подверглись многочисленным потерям в БПЛА, армейских грузовиках, пушках, минометах и тому подобное.

За уничтоженную или захваченную военную технику украинским защитникам полагается вознаграждение.

Помимо этого, за успешное выполнение боевых задач с начала 2019-го воинам ВСУ было выплачено вознаграждение в сумме 6,3 миллиона гривен (из них 2,5 млн в 2020 году). За участие в боевых действиях за этот же период – 34,1 миллиона гривен (из них 12,9 млн в 2020-м).

В Минобороны добавили, что вознаграждение за технику противника распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении или захвате, в зависимости от личного вклада.

Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими, которые выполняли задачи в зависимости от личного вклада и периода участия в задании. Деньги выплачиваются на воинскую часть.

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