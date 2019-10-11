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11 октября • обновлено в 13:26
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За тысячу гривен: на Запорожье руководитель интерната торговал детьми

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На Запорожье руководитель одного из интернатов за деньги предоставлял детей для выполнения тяжелой работы посторонним лицам.

Несовершеннолетние работали на частных строительных и хозяйственных объектах. Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области. К преступлению причастен житель города Мелитополь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, 10 октября работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области с привлечением спецназа КОРД под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили подозреваемого.

Это случилось после того, как он получил денежное вознаграждение в сумме 1000 гривен за предоставление четырех мальчиков, в возрасте до 14 лет, постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении поселка Приазовское.

На Запорожье руководитель интерната торговал детьми

На Запорожье руководитель интерната торговал детьми

Полиция Запорожской области

Будет решаться вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Начались следственные действия и досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

На Запорожье руководитель одного из интернатов за деньги предоставлял детей для выполнения тяжелой работы посторонним лицам

На Запорожье руководитель одного из интернатов за деньги предоставлял детей для выполнения тяжелой работы посторонним лицам

Полиция Запорожской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузии задержали 37-летнюю украинку Юлию Сусляк, которая пыталась вывезти десять детей из Москвы в оккупированную Абхазию. Женщина заявила, что четверо из них – ее родные, а другие были рождены с помощью суррогатных матерей и центра репродуктивной медицины "Мать и ребенок".

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Место
Украина Запорожье
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
лес повалят, чернозем выкорчуют, а что останется нерабам? только торговля живой плотью...
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