За тысячу гривен: на Запорожье руководитель интерната торговал детьми

На Запорожье руководитель одного из интернатов за деньги предоставлял детей для выполнения тяжелой работы посторонним лицам.

Несовершеннолетние работали на частных строительных и хозяйственных объектах. Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области. К преступлению причастен житель города Мелитополь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, 10 октября работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области с привлечением спецназа КОРД под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили подозреваемого.

Это случилось после того, как он получил денежное вознаграждение в сумме 1000 гривен за предоставление четырех мальчиков, в возрасте до 14 лет, постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении поселка Приазовское.

На Запорожье руководитель интерната торговал детьми Полиция Запорожской области

Будет решаться вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начались следственные действия и досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

На Запорожье руководитель одного из интернатов за деньги предоставлял детей для выполнения тяжелой работы посторонним лицам Полиция Запорожской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузии задержали 37-летнюю украинку Юлию Сусляк, которая пыталась вывезти десять детей из Москвы в оккупированную Абхазию. Женщина заявила, что четверо из них – ее родные, а другие были рождены с помощью суррогатных матерей и центра репродуктивной медицины "Мать и ребенок".

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