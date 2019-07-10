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За Путина: в Совфеде России Грузии пригрозили высадкой десанта

9.7т Читать материал на украинском

Член Совета Федерации России Алексей Кондратьев угрожающе заявил, что в ответ на оскорбление президента РФ Владимира Путина на телеканале "Рустави-2" страна-агрессор могла бы высадить в Грузии десант.

По его словам, если бы грузинские журналисты и собственники телеканала знали об этом, то вряд ли бы позволили себе ругательства в адрес Путина. Наглые угрозы российского сенатора прозвучали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Алексей Кондратьев

Алексей Кондратьев

Скриншот видео

"Поверьте мне, великое государство могло бы мгновенно включить все рычаги! Если бы наши вот такие, условно говоря, соседи (потому что соседи – это добродушные, дружественные к тебе люди) понимали, что за каждое слово нужно будет отвечать, и тут же прилетят воины-десантники и все поставят на свои места – вот эти люди даже не позволили бы себе вот это вранье!" – высказался Кондратьев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный вице-спикер нелегитимной Государственной Думы России Петр Толстой оскандалился публичным оскорблением Украины и Грузии. Он назвал их "злобными инвалидами", которые существуют только благодаря России. Кроме того, он посмеялся над потерей территорий Украиной и Грузией, при том, что их оккупировала именно Россия.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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