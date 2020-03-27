За песчаных браконьеров в Стайках взялись правоохранители

За песчаных браконьеров, намывающих песок в селе Стайки Киевской области, взялись Госэкоинспекция и полиция. Нелегалы работали по ночам во время нереста, не имея действующего разрешения на добычу песка. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

То, что на Днепре в районе села Стайки каждую ночь проводится бурная деятельность по намыву песка, местные жители заметили давно. Обратились за помощью к общественной организации "Стопкорр". И активисты этой ОО поймали песчаных браконьеров с поличным ночью с 24 на 25 марта: на воде работала баржа и земснаряд.

Каждую ночь на Днепре в районе Стаек работали баржа и земснаряд

По данным активистов, полезные ископаемые в районе Стаек добывались противозаконно. "Идет нелегальная работа земснаряда в акватории Днепра. Техника незаконно добывает ископаемые без разрешения и в условиях нереста", – отмечали представители ОО "Стопкорр".

Поэтому они сразу обратились с заявлениями в Главное управление Национальной полиции Киевщины, водной полиции и рыбоохранного патруля.

Активисты обратились в правоохранительные органы по поводу песчаных браконьеров

Заявление ОО "Стопкорр" относительно незаконной добычи песка в Стайках

И получили реакцию. 25 марта представители Госэкоинспекции и следственно-оперативная группа Кагарлыкского отдела полиции взялись проверять, кто и на каких основаниях каждую ночь добывает песок на Днепре.

Полицейские и экологические инспекторы проверили, кто и на каких основаниях намывает песок в Стайках

Проверку фиксировали активисты ОО "Стопкорр"

Выяснилось, что работает в Стайках местная фирма – ООО "Днепровские пески". И разрешение у нее от Государственного агентства рыбного хозяйства на работы по добыче песка на Днепре таки есть. Вот только выдано оно на период с 20 апреля по 20 мая 2020 года. И позволяет работать с 7 утра до 2 ночи.

По факту же, "Днепровские пески" работали исключительно ночью – за месяц до того, как имели на это право согласно разрешению.

По разрешению – но не по закону. Ведь апрель-май – это пик нерестилища. Поэтому возникают серьезные вопросы к Госрыбагентству о том, чем они руководствовались, выдавая очевидно противозаконное разрешение на добычу песка.

OBOZREVATEL непременно будет задавать этот вопрос. И следить за тем, чтобы услышать на него ответ захотели и правоохранительные и антикоррупционные государственные структуры. И от руководства Госрыбагентства, и персонально от вр.и.о. председателя господина Яцуры, который это разрешение подписал.

Между тем по факту проверки полиции и Госэкоинспеции были составлены протоколы. Продолжается начисление убытков, причиненных нелегалами государству.

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