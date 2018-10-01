За что в Москве арестован Рудьковский: видео 2014 года

Бывший министр транспорта и связи Украины времен президента Виктора Ющенко, экс-нардеп от Партии регионов Николай Рудьковский арестован в Москве за "нападение на посольство РФ в Киеве".

На архивном видео 2014 года видно, как он по требованию митингующих бросил камень в здание российского диппредставительства (чтобы посмотреть атаку на посольство России, доскрольте до конца страницы).

Однако, несмотря на поступок бывшего нардепа, активисты облили его зеленкой и потребовали продать автомобиль, а вырученные деньги отдать на нужды украинской армии.

Отметим, пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила, что экс-министр транспорта и связи Украины был заочно арестован еще в мае 2016 года.

"Постановлением суда от 26 мая 2016 года было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Рудьковского меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России", - цитирует ее российский "Интерфакс".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Дубае задержали Рудьковского за поддельный иракский паспорт.

В свою очередь, в ГПУ заявили, что не объявляли в розыск экс-министра транспорта. "Украинские правоохранительные органы не ищут Рудьковского", - заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.