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"Явка с повинной": террорист "ДНР" публично признал вторжение армии Путина в Украину

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Один из боевиков "ДНР" Александр Жучковский написал книгу о событиях на Донбассе, в которой публично признал вторжение России в Украину.

Об этом на странице в Twitter сообщил блогер Денис Казанский, назвав книгу террориста "85 дней Славянска" "явкой с повинной".

"Он открыто пишет про вторжение [Игоря] Стрелкова в мирный город, как Россия снабжала боевиков "ДНР" техникой и оружием, вводила в Украину войска", — отметил Казанский.

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"Явка с повинной": террорист "ДНР" публично признал вторжение армии Путина в Украину

deniskazansky.com.ua

В своем блоге он подчеркнул, что данная книга является документальным свидетельством того, что война на востоке Украины не является гражданской, а является военной агрессией соседнего государства.

"Сам Жучковский — одиозный персонаж, который придерживается откровенно нацистских взглядов. В 2016 он прямо писал, что украинцев следует физически истреблять... Автор до крайности упорот, но именно эта упоротость делает его книгу честной и наглядно показывает нам намерения людей, которые в 2014 году пришли из России в Украину, чтобы убивать украинцев", — написал Казанский.

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Страница книги террориста

Страница книги террориста

deniskazansky.com.ua

Страница книги террориста

Страница книги террориста

deniskazansky.com.ua

"Они заблудились!" "Еще один свидетель для Гааги", "С каждым разом все меньше и меньше в*та мычит об "ихтамнетах", — прокомментировали пользователи сети пост блогера.

"Явка с повинной": террорист "ДНР" публично признал вторжение армии Путина в Украину
"Явка с повинной": террорист "ДНР" публично признал вторжение армии Путина в Украину
"Явка с повинной": террорист "ДНР" публично признал вторжение армии Путина в Украину

Иллюстрация. Танкисты

Иллюстрация. Танкисты "ДНР"

Інформатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что истинной целью террористов было "оттяпать" часть Украины.

Он также признал, что в 2014 году выполнял чужие приказы под прикрытием "ополченцев".

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"ДНРНовости ДонбассаРоссиякниги
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Юг Руси
Юг Руси
Интересно узнать мнение об этой книге, эксперта по кличке - фашик донецкий? Какой бред он бы наплёл? ))))))
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а теперь гиркин даже мидальки продает от голодухи! и уесосии конец! руцкий мирок обосрался па полной!
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5
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минин евген
минин евген
как же так, новороссы разочаровались в братском кацапье? шо ж случилось-то, сруцкие свиньи жратвы не прислали? ай-яй-яй!
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