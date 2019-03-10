"Явка с повинной": террорист "ДНР" публично признал вторжение армии Путина в Украину

Один из боевиков "ДНР" Александр Жучковский написал книгу о событиях на Донбассе, в которой публично признал вторжение России в Украину.

Об этом на странице в Twitter сообщил блогер Денис Казанский, назвав книгу террориста "85 дней Славянска" "явкой с повинной".

"Он открыто пишет про вторжение [Игоря] Стрелкова в мирный город, как Россия снабжала боевиков "ДНР" техникой и оружием, вводила в Украину войска", — отметил Казанский.

deniskazansky.com.ua

В своем блоге он подчеркнул, что данная книга является документальным свидетельством того, что война на востоке Украины не является гражданской, а является военной агрессией соседнего государства.

"Сам Жучковский — одиозный персонаж, который придерживается откровенно нацистских взглядов. В 2016 он прямо писал, что украинцев следует физически истреблять... Автор до крайности упорот, но именно эта упоротость делает его книгу честной и наглядно показывает нам намерения людей, которые в 2014 году пришли из России в Украину, чтобы убивать украинцев", — написал Казанский.

Страница книги террориста deniskazansky.com.ua

Страница книги террориста deniskazansky.com.ua

"Они заблудились!" "Еще один свидетель для Гааги", "С каждым разом все меньше и меньше в*та мычит об "ихтамнетах", — прокомментировали пользователи сети пост блогера.

Прочитал книгу российского боевика Жуковского "85 дней Славянска". В ней он открыто пишет про вторжение Стрелкова в мирный город, как Россия снабжала боевиков ДНР техникой и оружием, и вводила в Украину войска.



Избранные фрагменты по ссылке. Почитайте.https://t.co/OMjhh8r0mK — Денис Казанський (@den_kazansky) 10 березня 2019 р.

Иллюстрация. Танкисты "ДНР" Інформатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что истинной целью террористов было "оттяпать" часть Украины.

Он также признал, что в 2014 году выполнял чужие приказы под прикрытием "ополченцев".

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