Ялтинский международный экономический форум отменили в Крыму из-за коронавируса

В оккупированном Россией Крыму перенесли проведение Ялтинского международного экономического форума из-за угрозы распространения коронавируса в мире.

Об этом в Facebook сообщил марионетка Кремля, "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Вчера (2 марта) согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Причина переноса форума – эпидемия коронавируса в мире", – написал оккупант.

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Аксенов добавил, что новая дата проведения форума пока неизвестна, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

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