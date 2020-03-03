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3 марта • обновлено в 10:13
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Ялтинский международный экономический форум отменили в Крыму из-за коронавируса

2.1т
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В оккупированном Россией Крыму перенесли проведение Ялтинского международного экономического форума из-за угрозы распространения коронавируса в мире.

Об этом в Facebook сообщил марионетка Кремля, "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Вчера (2 марта) согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Причина переноса форума – эпидемия коронавируса в мире", – написал оккупант.

В Крыму отменили форум из-за коронавируса

В Крыму отменили форум из-за коронавируса

Аксенов добавил, что новая дата проведения форума пока неизвестна, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму на инфицирование коронавирусом COVID-19 проверяют около 50 человек, которые прибыли из Китая.

Ранее в Севастополе девушка с подозрением на коронавирус COVID-2019 сбежала из больницы.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Аннексия Крыма Коронавирус
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина Ялта
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюлеголовые,а вам зачем новость о соседней стране???
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Pooh Vini
Pooh Vini
Oleg Oleg, ты давно из туалета не вылазиш !?) Для всего мира Крым - Украина, а что касается "форума" ,наверняка там по привычке должны были собраться пара обсосов из кцпстана ,но ввиду унылого состояния экономики и учитывая,что лозунги уже мало причесывают ваших рабов ,решили прикрыться туалетной бумажкой с надписью короновирус. А в остальном прекрасная маркиза,у вас все хорошо ))
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