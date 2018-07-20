"Я в*тник": в Чернигове мужчину привязали к столбу

В Чернигове к уличному столбу привязали мужчину, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я ватник".

Человек, который транслировал происходящее в Facebook, заявлял, что привязанный якобы разрушил памятник Героям Небесной Сотни, а также "является педофилом, сидел в тюрьме", и что он "сам себя привязал и нацепил табличку, и просил не трогать его", передает "Громадське".

В свою очередь полиция сообщила, что на месте присутствовали патрульные и "ситуация под контролем".

При этом на стриме было видно, что никто не пытается помочь привязанному. Позже на месте происшествия появились патрульные, которые отвязали человека, и повели его куда-то, а стрим завершился.

Как сообщило "Суспільне телебачення. Чернігів", мужчина, которого привязали к столбу, якобы ранее был задержан за хулиганство, после того как бросал бутылки в стелу Небесной сотни, а при задержании кричал, что хочет поехать в Россию. Инцидент со стелой произошел вечером 15 июля. Тогда его задержали и позже отпустили.

Также сообщается, что ранее он "11 лет отбывал наказание в тюрьме по обвинению в педофилии". После того, как полиция прибыла на место и забрала мужчину, больше никого не задержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, как в Харькове полицейские жестоко избивают мужчину кулаками и ногами.