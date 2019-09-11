"Я в долгу перед Путиным!" Дочь Цемаха "прогнулась" перед президентом РФ

Дочь экс-террориста "ДНР" Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о сбитом "Боинге" рейса MH17, Мария Левченко-Цемах приехала в Москву.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" она сообщила, что прибыла в столицу России из Донецка.

По ее словам, с отцом все нормально, и его уже разместили. "Накормили, уже общался и со мной, и с мамой! Всего, конечно, по телефону не рассказать! Главное, что жив, здоров и свободен!" ‒ написала Левченко-Цемах.

Владимир Цемах 24 канал

Она добавила, что "находится в неоплатном долгу" перед российским президентом Владимиром Путиным.

"Сказать "спасибо" правительству Россию и "нашему" президенту Владимиру Владимировичу Путину ‒ это ничего не сказать! Я в неоплатном долгу!" ‒ отметила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.

7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 35 на 35, в рамках которого Цемах отправился в Москву.

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