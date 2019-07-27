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"Я требую!" Зеленский приказал уволить скандального Глуховерю

15.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить начальника ГУ Нацполиции Виталия Глуховерю, который приказал подразделению КОРД задержать патрульных.

Об этом президент написал в своем Facebook. По его словам, поведение, на опубликованном видео инцидента является просто шокирующим цинизмом старой элиты. Которое показывает, что они со своим обслуживающим персоналом живут вне закона.

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного освобождения гражданина Глуховери от занимаемой должности, а от гловы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", — подчеркнул президент.

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Также Зеленский предупредил всех чиновников как в столице, так и в городах, и маленьких селах — время безнаказанности закончилось.

"Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом. Вы будете только и в первую очередь под ним. Поэтому радуйтесь, если вы понесете заслуженную ответственность по закону, что я вам твердо обещаю. Иначе народ воспользуется своим правом суверена в собственном государстве, и вы окажетесь вообще вне закона. Так что лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите.

Потому что единственное, что я могу вам гарантировать - это уголовное преследование и наказание законно. А единственное, чего я вам точно не советую, — продолжать своим наглым поведением испытать страну на прочность. Страна и народ крепче всех вас — они выстоят. Вы же — исчезнете", — подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области сотрудники двух компаний по ритуальным услугам устроили стрельбу.

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Персоны
Владимир Зеленский Арсен Аваков
Место
Украина
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Піар - суть діяльності зебіла.
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Smith Lera
Smith Lera
Зеблазеньбені почни з себе зелупонь, виконуй закон сам, потім будешь іншим погрожувати, підпиши закон про ТСК, курво.
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Smith Lera, Пеклоун
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