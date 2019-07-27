"Я требую!" Зеленский приказал уволить скандального Глуховерю

Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить начальника ГУ Нацполиции Виталия Глуховерю, который приказал подразделению КОРД задержать патрульных.

Об этом президент написал в своем Facebook. По его словам, поведение, на опубликованном видео инцидента является просто шокирующим цинизмом старой элиты. Которое показывает, что они со своим обслуживающим персоналом живут вне закона.

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного освобождения гражданина Глуховери от занимаемой должности, а от гловы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", — подчеркнул президент.

Также Зеленский предупредил всех чиновников как в столице, так и в городах, и маленьких селах — время безнаказанности закончилось.

"Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом. Вы будете только и в первую очередь под ним. Поэтому радуйтесь, если вы понесете заслуженную ответственность по закону, что я вам твердо обещаю. Иначе народ воспользуется своим правом суверена в собственном государстве, и вы окажетесь вообще вне закона. Так что лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите.

Потому что единственное, что я могу вам гарантировать - это уголовное преследование и наказание законно. А единственное, чего я вам точно не советую, — продолжать своим наглым поведением испытать страну на прочность. Страна и народ крепче всех вас — они выстоят. Вы же — исчезнете", — подытожил Зеленский.

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