"Я Хиллари помогал же": всплыла запись разговора Сытника о выборах в США

Во время отдыха директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника на базе "Полесское – Сарны" в Ровенской области неизвестный записал его разговор о выборах президента США в 2016 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что дело, которое ведется ГБР по Сытнику, расследует не только незадекларированный отдых, но и "напрямую касается новой избирательной кампании в США".

"Был записан голос, похожий на голос директора НАБУ, который говорил с кем-то: "Я Хиллари [Клинтон] помогал же ж… Там как раз Хиллари почему проиграла… Я же когда "черную бухгалтерию" расследовал, мы же обнародовали данные [Пола] Манафорта, которого посадили", – написал журналист.

Новости Дело об элитном отдыхе Сытника передают в суд

Артем Сытник 112 Украина

Он рассказал, что следователи ГБР пытаются легализовать эти записи, чтобы их можно было использовать в судебном процессе.

В таком случае "это позволит украинским политикам дискредитировать директора НАБУ в глазах американцев, которые во времена Йованович всеми силами поддерживали НАБУ, а штаб Трампа получит мощную дубину, чтобы ударить украинским компроматом по демократу Байдену".

Среди подозреваемых в организации операции против Сытника Бутусов назвал замдиректора НАБУ, кадрового офицера СБУ Анатолия Новака, который является другом главы антикоррупционного бюро.

Журналист также процитировал слова источника: "Действительно, Николай Надейко (свидетель в деле об отдыхе Сытника, советник члена правления финансово-консалтинговой компании "Авангард". – Ред.) – друг Новака. Они земляки, Надейко многих знает, проводит турниры по вольной борьбе с участием сотрудников СБУ.

Надейко познакомился с Сытником в гостях у Новака. У них установились отношения, и Сытник с семьей 5 раз приезжал на отдых на базу "Полесское - Сарны", где Надейко обеспечивал его прием. Директор НАБУ живет с семьей в двухкомнатной квартире, выехать куда-то ему тяжело, он всегда под угрозой, но там, далеко в лесу, он чувствовал себя комфортно".

При этом, как отметил Бутусов, база "Полесское - Сарны" Надейко не принадлежит – владельцем является Александр Юркевич.

"То есть отдых Сытника не мог быть дружеской услугой – за это Надейко каким-то образом рассчитывался с руководством базы отдыха. Как мог это не понимать директор НАБУ? Очень странно, ведь это азбучные истины", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сытник со своей семьей отдыхает в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" не первый год.

За период с 2017 по 2019 года Сытник был в угодье минимум пять раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тыс. гривен.

За счет друга директора НАБУ на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь – коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

В последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники – $8,5 тысячи.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро из-за незадекларированного отдыха.

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