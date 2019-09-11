Взрывы на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области возникли из-за загорания пороха, который переносили бойцы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В воинской части признались, что боеприпасы, вызвавшие ЧП, лежали в траве с 2017 года и не были утилизированы. Когда солдаты начали их переносить, вспыхнул порох. Вскоре огонь перекинулся на сухую траву.

Взрывы в Калиновке: военные назвали причину ЧП ТСН

"Брался порох тот, что валяется. Поверхностное разминирование проводилось. При перемещении один пороховой заряд загорелся", – рассказал командир арсенала Николай Батюк.

Через несколько часов огонь удалось отсечь от складов с боеприпасами. На место сразу прибыли военные прокуроры и начали проверку. По факту служебной халатности открыто уголовное производство. Виновным в пожаре и взрывах грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что взрывы в Калиновке вызвали панику в приближенных населенных пунктах.

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