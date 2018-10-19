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В Украине нашли связь между терактом в Керчи и аннексией Крыма

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Всплеск вооруженного насилия в аннексированном Крыму стал возможен вследствие российской агрессии против Украины.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, комментируя кровавую стрельбу в Керчи, унесшую жизни 21 человека.

Эксперт напомнил, что трагедия в Керчи – уже не первое массовое убийство в школах России. "Я посмотрел статистику - около 25 случаев применения оружия в школах РФ произошло с 2014 года", - сообщил он.

"Эти ситуации начались, когда началась агрессия России относительно Украины. Когда поднимали "победоносный флаг", когда аннексировали Крым, начинали войну на Донбассе, было вполне очевидно, что это насилие перекинется и на Россию. Насилие вообще имеет такое свойство, как диффузия – это происходит в одном месте, а потом расползается", - отметил эксперт.

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Петренко привел элементарный пример такого распространения насилия: "Происходит диффузия оружия – если мы посмотрим на статистику уголовных преступлений в Ростовской области, которая граничит с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, мы увидим, насколько там выросла преступность с 2014 года".

"Поэтому дети воспринимают насилие как явление, которое можно проявлять", - объяснил он.

Петренко также отметил важный момент – агрессия РФ продолжается уже пятый год.

"Мы с вами взрослые люди и понимаем, что это не нормально, это крайность. Дети этого не понимают. Керченскому стрелку 18 лет, в 2014 году было 14. Он большую часть своей сознательной жизни прожил в этой агрессивной среде. То же самое происходит и с другими детьми. Они воспринимают эту агрессивную среду не как крайность, а как норму", - подчеркнул эксперт.

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В Украине нашли связь между терактом в Керчи и аннексией Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированной Керчи днем, 17 октября, произошел теракт в политехническом колледже. Учащийся колледжа Владислав Росляков открыл в здании стрельбу из ружья, а также привел в действие взрывное устройство. В результате были убиты 19 человек. Сам Росляков застрелился.

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом. "Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - говорится в заявлении.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтВзрыв в Керчи
Персона
Богдан Петренко
Место
Украина
Объекты
Новости Крымавзрывывзрыв
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Кастрюльные исследования для кастрюль. Завтра уже не вспомнят об этой чуши
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