Взрыв "Молота": Пашинский обиделся и пригласил всех на полигон

Критика активистов и СМИ после взрыва миномета на Ривненском полигоне является "необоснованной", поэтому на стрельбище проведут открытый следственный эксперемент, во время которого взорвут еще один "Молот".

Об этом глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, который лоббировал производство данных минометов, заявил 9 июля, передает УП.

Также он отметил, что планирует в среду, 11 июля в 15.00, начать заседание комитета с вопросов небоевых потерь, дисциплины и инцидента на Ривненком полигоне.

"Завтра на этом полигоне будет проводиться следственный эксперимент с подрывом миномета. И я считаю, что кликуши, которые почему-то себя называют экспертами в этом вопросе, должны обратиться или в секретариат нашего комитета или в Министерство обороны, я знаю его позицию, оно хочет публично и прозрачно провести все эти следственные действия. Меня, честно говоря, шокирует, что главные эксперты у нас по минометах - это выпускницы житомирского педучилища. Меня шокирует, когда уважаемые люди начинают рассказывать уже такую ​​чушь, которая на голову не налазит", - заявил Пашинский.

Он пригласил представителей СМИ, а также коллег из парламента принять участие в испытаниях на полигоне, а также в заседании комитета, где планируется выяснить причину случившегося.

"У нас все эксперты в выпуске оружия, специалисты в ракетах, самолетах, вертолетах, минометах, в орудиях, боеприпасах. Уважаемые друзья, давайте будем ответственными за свои слова. Эта ересь, эта ложь, которая есть, в том числе в этом зале, которая звучит в зале парламента, она приводит к самому страшному - к недоверию", - добавил Пашинский.

Напомним, что ЧП на полигоне стало уже не первым подобным инцидентом с "Молотом".

Тогда, после гибели бойцов АТО Пашинский демонстративно отказался испытывать "Молот", в то же время, заявляя, что в СМИ распространяется "брехливая" информация о некачественном миномете.

К тому же Пашинский после проведения расследования по гибели солдат от "Молота" заявил, что военные погибли из-за разрыва боеприпаса, а сам миномет якобы отвечает всем требованиям и является главным "потенциалом" вооружения ВСУ.