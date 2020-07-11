Выяснилась причина ранения главы "Свободы" из Николаева

Глава областной организации ВО "Свобода" Демид Губский, которого госпитализировали 11 июля с огнестрельным ранением головы, выстрелил в себя сам.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Николаевской области. Отмечается, что перед тем, как произошел выстрел, мужчина разбирал пистолет травматического действия.

Также следствие установило, что накануне он вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. Вернулись домой они вдвоем после одиннадцати вечера.

"Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам", – сказано в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины, "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили гранату, помповое ружье и патроны. Местонахождение пистолета было установлено в ходе следственно-оперативных действий, он был изъят.

Следствие также установило, что на мужчину было зарегистрировано гладкоствольное помповое ружье. Сообщается, что пострадавший также хотел приобрести пистолет травматического действия, но не мог законно получить на него разрешение. Однако пистолет каким-то образом получил. Пути поступления оружия и других причастных к этому лиц теперь будет устанавливать полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, Демида Губского госпитализировали в Николаеве с огнестрельным ранением головы 11 июля. Он находится в тяжелом состоянии, никаких прогнозов врачи не дают.