Вывозил Януковича: сбежавший из России журналист слил сенсационные данные об отравителе Скрипаля

Полковник Главного разведывательного управления РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов), подозреваемый в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом рассказал бывший журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев, участвующий в расследовании о фигурантах "дела Скрипалей", "Громадському". Он отметил, что об этом свидетельствуют источники.

"Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича - Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым в Россию", - рассказал Канев.

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По его данным, за эту спецоперацию Чепига получил звание "Героя России". Также за вывоз Януковича наградили бывшего охранника президента РФ Владимира Путина Алексея Дюмина.

"Потом это лицо было в министерстве обороны, а ныне - губернатор Тульской области. Про Дюмина все говорят, что он преемник Путина. Так же мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК "Вагнера", - отметил журналист.

Он пообещал опубликовать детальное расследование по фактам участия Чепиги в спецоперации Януковича. В свою очередь, адвокат экс-президента Украины Александр Горошинский прокомментировал такие данные, заявив, что ему обстоятельства неизвестны.

"Я этот вопрос не изучал, в материалах дела, которые представили на суде этого нет, я не прочитал правда еще все материалы, но в тех, что я прочитал - я этого не нашел", - отметил адвокат.

В свою очередь еще один адвокат Януковича Виталий Сердюк "полностью опроверг" "Громадському" участие агентов ГРУ в эвакуации.

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Напомним, что The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии".

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скандальное открытие "вбросом" и потребовала доказательств. Позже российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет данных о награждении президентом РФ человека с таким именем. Также появилась информация, что Чепига мог лично знать Скрипаля. Позже российский политолог рассказал, что информацию о его личности россиянина могли слить другие спецслужбы из-за конфликта между ведомствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канев был вынужден срочно покинуть Россию из-за готовящегося предъявления ему обвинения в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа президента Владимира Путина.