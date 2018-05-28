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"Выстрелил - забыл": Порошенко пояснил, как ВСУ будут использовать Javelin

3.5тЧитать новость на украинском

ВСУ будут использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Украина получила от США, исключительно в оборонительных целях,

Как пояснил президент Украины Петр Порошенко в Facebook, оружие работает по принципу "выстрелил-забыл".

"Оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели, - а оставляет позицию непосредственно после пуска", - написал он.

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Глава государства подчеркнул, что Javelin - это, прежде всего, оборонительное оружие.

"Наши вооруженные силы будут использовать их исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на полигоне ВСУ провели первые стрельбы американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и украинского управляемого ПТРК "Стугна". Для проверки эффективности и точности удара огонь из Javelin велся не по макету, а по настоящему танку.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
Javelin
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