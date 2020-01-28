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28 января • обновлено в 07:56
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Выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

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Ни один украинский воин не погиб в результате боевых действий, которые развернулись на Донбассе 27 января. При этом враг открывал огонь в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

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Шесть обстрелов по нашим позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • недалеко от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • два раза рядом с Новотроицким – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Тарамчук – с станковой противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Выстояли! ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку Майорского – из гранатометов различных систем;

  • в районе Кондрашовки Новой – с 82-мм миномета;

  • рядом с Пивденным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи населенного пункта Новотошковское – с 120-мм миномета – 5 мин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" устроили наглую провокацию на Донбассе. Террористы сыимитировали нарушение разведения сил и средств украинской стороной.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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