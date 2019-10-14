Выстояли! "Л/ДНР" развязали жаркие бои в день визита Зеленского на Донбасс

В понедельник, 14 октября, террористы "Л/ДНР" семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

При этом потерь в рядах защитников Украины нет, сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В день визита президента Украины Владимира Зеленского на передовую оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции Объединенных сил обстреляли вблизи Новотроицкого, Лебединского, Водяного, Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли позиции ОС неподалеку Хутора Свободного по направлению Золотого-5.

Зеленский на Донбассе офис президента

Зеленский на Донбассе офис президента

Зеленский на Донбассе офис президента

Зеленский на Донбассе офис президента

Зеленский на Донбассе офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина поставила ультиматум России по Донбассу, заявив, что делает последний шанс урегулировать конфликт с помощью "Минска", иначе перейдет к "плану Б".

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