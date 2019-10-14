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14 октября • обновлено в 21:11
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Выстояли! "Л/ДНР" развязали жаркие бои в день визита Зеленского на Донбасс

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В понедельник, 14 октября, террористы "Л/ДНР" семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

При этом потерь в рядах защитников Украины нет, сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В день визита президента Украины Владимира Зеленского на передовую оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции Объединенных сил обстреляли вблизи Новотроицкого, Лебединского, Водяного, Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли позиции ОС неподалеку Хутора Свободного по направлению Золотого-5.

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

офис президента

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

офис президента

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

офис президента

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

офис президента

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина поставила ультиматум России по Донбассу, заявив, что делает последний шанс урегулировать конфликт с помощью "Минска", иначе перейдет к "плану Б".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЕ НАЦИСТЫ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Сходящимися ударами двух армий в направлении северо-юг, после нанесения ядерных ударов, ДНР пошли в наступление, но ВСУ выстояли, только двое обосравшихся.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Дудко Олег, и эти двое - все ты: ты сам и который в твоем зеркале
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