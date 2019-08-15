Выслеживали месяц: в СБУ раскрыли тайны громкого дела Грымчака

В Управлении по борьбе с коррупцией СБУ рассказали, что они больше месяца следили за замминистром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрием Грымчаком и его помощником Игорем Овдиенко.

Как передает "24", в украинской спецслужбе утверждают, что именно столько времени было потрачено на получение первой части сделки.

Утверждается, что сначала Грымчаку и Овдиенко передали более 600 тысяч долларов США. Эти деньги они якобы конвертировали в "своих" валютных обменниках.

Юрий Грымчак "24"

"СБУ отслеживала эти операции сразу же изымая деньги из обменников, чтобы не потерять их, поскольку они были прямым вещественным доказательством. Вся операция держалась в строжайшей тайне, и руководству обменников "зашивали рты". Так продолжалось больше месяца", - говорится в публикации.

Затем в СБУ узнали о передаче второго транша и провели задержание.

Все подробности о задержании Грымчака здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ вечером среды, 14 августа, прибыли в дом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, где произвели его задержание.

Также был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом - Игорь Овдиенко.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 УК (мошенничество).

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