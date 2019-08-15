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Выслеживали месяц: в СБУ раскрыли тайны громкого дела Грымчака

3.3т Читать материал на украинском

В Управлении по борьбе с коррупцией СБУ рассказали, что они больше месяца следили за замминистром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрием Грымчаком и его помощником Игорем Овдиенко.

Как передает "24", в украинской спецслужбе утверждают, что именно столько времени было потрачено на получение первой части сделки.

Утверждается, что сначала Грымчаку и Овдиенко передали более 600 тысяч долларов США. Эти деньги они якобы конвертировали в "своих" валютных обменниках.

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Юрий Грымчак

Юрий Грымчак

"24"

"СБУ отслеживала эти операции сразу же изымая деньги из обменников, чтобы не потерять их, поскольку они были прямым вещественным доказательством. Вся операция держалась в строжайшей тайне, и руководству обменников "зашивали рты". Так продолжалось больше месяца", - говорится в публикации.

Затем в СБУ узнали о передаче второго транша и провели задержание.

Все подробности о задержании Грымчака здесь.

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Тема
Задержание Грымчака
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
помнится этот герой говорил в эфире пиз..дИти и в это время пИз..дити! выходит чувак про себя говорил) это какое же прикрытие нужно чтоб так наглеть? генплокулол не иначе
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