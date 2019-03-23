"Выпускают на волю!" Суд принял скандальное решение по убийце "киборгов"

Марьинский районный суд (Донецкая область) решил не продлевать меру пресечения в виде содержания под стражей для террориста Романа Джумаева.

Как передает "Вчасно" со ссылкой на волонтера Галину Однорог, решение было принято в пятницу, 22 марта. "7 апреля Джумаев опять сможет выйти на свободу. Боевика, который убивал наших киборгов, выпускают на волю!" — рассказала она.

Роман Джумаев воевал на стороне боевиков в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года — под Донецким аэропортом и зимой 2015 — в Дебальцево. После этого мариуполец сбежал в Беларусь.

18 сентября 2017 года Джумаева задержали в Марьинском районе, когда он пытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО.

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил боевика под домашний арест.

Роман Джумаев

Как сообщал OBOZREVATEL, повторно террорист был задержан уже в декабре прошлого года за нападение на полицейского. После этого ему вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

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