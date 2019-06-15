ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Вылили жидкий азот": в Николаеве аниматоры травмировали ребенка на празднике

1.4тЧитать материал на украинском

В Николаеве 5-летний ребенок получил ожог из-за того, что аниматоры на дестком празднике вылили ему на руки жидкий азот.

По словам родственника пострадавшего Сергея Иващенко, мальчик находился на празднике у своего друга, а в качестве развлекательной программы аниматоры предлагали опыты с использованием химвеществ, пишут "Новости N".

"Они вылили ребенку на руки жидкий азот. Он должен был испариться, но у моего племянника он не испарился. В результате – глубокие ожоги рук, а праздник для нас закончился поездкой в больницу и в полицию", – сообщил Иващенко.

Пострадавший

Пострадавший

Новости N

Семья написала заявление в полицию, а в агентстве аниматоров сообщили, что проводили инструктаж безопасности перед "развлечением".

Ожоги

Ожоги

Новости N

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве неизвестные ради развлечения бросили с балкона многоэтажки апельсин в голову ребенка. В итоге малыш получил сотрясение мозга и был доставлен в нейроцентр детской клинической больницы №7.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
2
Смешно
0
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так химию на мову ещё не перевели, вот галытчанские обезьяны и не знали, чем такое чревато. Это же не унитаз ясновельможному пану вылизувать, тут образование нужно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel