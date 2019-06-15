"Вылили жидкий азот": в Николаеве аниматоры травмировали ребенка на празднике

В Николаеве 5-летний ребенок получил ожог из-за того, что аниматоры на дестком празднике вылили ему на руки жидкий азот.

По словам родственника пострадавшего Сергея Иващенко, мальчик находился на празднике у своего друга, а в качестве развлекательной программы аниматоры предлагали опыты с использованием химвеществ, пишут "Новости N".

"Они вылили ребенку на руки жидкий азот. Он должен был испариться, но у моего племянника он не испарился. В результате – глубокие ожоги рук, а праздник для нас закончился поездкой в больницу и в полицию", – сообщил Иващенко.

Пострадавший Новости N

Семья написала заявление в полицию, а в агентстве аниматоров сообщили, что проводили инструктаж безопасности перед "развлечением".

Ожоги Новости N

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве неизвестные ради развлечения бросили с балкона многоэтажки апельсин в голову ребенка. В итоге малыш получил сотрясение мозга и был доставлен в нейроцентр детской клинической больницы №7.

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