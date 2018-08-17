Выговор Холодницкому: Луценко подписал скандальный документ

Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ о выговоре руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает "Украинская правда".

"По Холодницкому (Луценко - ред.) подписал (выговор - ред.)", - сказала она.

Сам генпрокурор сообщил, что подписал приказ еще 16 августа.

В то же время на вопрос, подписал ли Луценко приказ о выговоре, который его заместитель Юрий Столярчук получил от КДКП за незаконное выведение из дела Виктора Пшонки подозреваемого в земельном рейдерстве еще в ноябре 2017 роцу, Сарган ответила: "Выговор Столярчуку был 10 месяцев назад, он через Верховный суд отменил его".

Ранее сам Холодницкий заявлял, что подумает, будет ли он обжаловать выговор квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, когда прочитает весь его текст. Но вместо этого ушел в длительный отпуск.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта в кабинете главы САП были найдены подслушивающие устройства. Тогда же некоторые СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.

Позже Луценко подал представление в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. По словам генпрокурора, документ направлен в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ. Позже СМИ опубликовали детали разговоров в кабинете Холодницкого. Также были названы причины для его увольнения.

26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рекомендовала вынести выговор вместо увольнения Холодницкому.

Сам он заявил, что думает, стоит ли обжаловать выговор, назвав решение КДПК "справедливым". В свою очередь, организация Transparency International Украина призвала руководителя САП уволиться.

Посольство США призвало Холодницкого уволиться, чтобы сохранить репутацию учреждения.