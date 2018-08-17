МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Выговор Холодницкому: Луценко подписал скандальный документ

1.6тЧитать новость на украинском

Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ о выговоре руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает "Украинская правда".

"По Холодницкому (Луценко - ред.) подписал (выговор - ред.)", - сказала она.

Новости
Хотели сжечь: Холодницкий признался о 8 охранниках

Сам генпрокурор сообщил, что подписал приказ еще 16 августа.

В то же время на вопрос, подписал ли Луценко приказ о выговоре, который его заместитель Юрий Столярчук получил от КДКП за незаконное выведение из дела Виктора Пшонки подозреваемого в земельном рейдерстве еще в ноябре 2017 роцу, Сарган ответила: "Выговор Столярчуку был 10 месяцев назад, он через Верховный суд отменил его".

Ранее сам Холодницкий заявлял, что подумает, будет ли он обжаловать выговор квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, когда прочитает весь его текст. Но вместо этого ушел в длительный отпуск.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта в кабинете главы САП были найдены подслушивающие устройства. Тогда же некоторые СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.

Позже Луценко подал представление в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. По словам генпрокурора, документ направлен в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ. Позже СМИ опубликовали детали разговоров в кабинете Холодницкого. Также были названы причины для его увольнения.

26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рекомендовала вынести выговор вместо увольнения Холодницкому.

Сам он заявил, что думает, стоит ли обжаловать выговор, назвав решение КДПК "справедливым". В свою очередь, организация Transparency International Украина призвала руководителя САП уволиться.

Посольство США призвало Холодницкого уволиться, чтобы сохранить репутацию учреждения.

Персоны
Назар ХолодницкийЮрий ЛуценкоЛариса Сарган
Место
Украина
Объекты
Генеральная прокуратура УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги