Выгнанную из РФ скандальную украинскую журналистку арестовали

Скандальную львовскую журналистку с пророссийской позицией Елену Бойко, которую 16 января выдворили с РФ, арестовал суд города Харьков.

Об этом, ссылаясь на адвоката женщины Галину Перфильеву, сообщает ТАСС. Известно, что Бойко будет отправлена в СИЗО Львова.

"Когда мы с ней говорили в последний раз, её везли в суд Харькова для избрания меры пресечения... В настоящий момент суд арестовал её, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова", — пояснила правозащитница.

По словам Перфильевой, следователи изучают дело по ч. 1 ст. 110 УК Украины (призывы к нарушению территориальной целостности страны).

Перфильева также сообщила о планах обжаловать депортацию ее клиентки из России.

"Ее выдворили в среду на основании постановления о принудительном выдворении и постановления об исполнительном производстве. Оба документа датированы 15 января и на обоих стоит отметка о том, что они могут быть обжалованы в десятидневный срок. Таким образом, к настоящему моменту они не вступили в законную силу, и выдворение моей клиентки было незаконным", — сказала адвокат.

Отметим, сама журналистка в комментарии главному редактору журнала Polit Russia Руслану Осташко ранее сообщала, что из-за уголовного дела, заведенного против нее, ее вряд ли отпустят даже под залог. Она не уточнила, о каком именно правонарушении идет речь.

"Это очень страшные статьи. Это государственное преступление. По ним только содержание под стражей. Но решения суда пока нет", — говорила тогда скандальная журналистка, отметив, что готова воспользоваться помощью украинских адвокатов.

Елена Бойко Соцсети

Напомним, Бойко неоднократно высказывала пророссийскую позицию. Так,в эфире росТВ она назвала Украину "злокачественной опухолью".

В августе 2018 года она неадекватно отреагировала на намерение разорвать договор о дружбе с Россией.

Как писал OBOZREVATEL:

11 декабря сообщалось, что Елена Бойко пропала в России. Ее дочь рассказала, что 10 декабря к ним домой пришел участковый и увел ее в участок, после чего связь с женщиной прервалась.

12 декабря стало известно, что она находится в миграционном центре в Москве.

16 декабря Бойко посадили в поезд и выдворили в Украину.

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