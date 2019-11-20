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20 ноября • обновлено в 10:37
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Семь кругов ада: как родственники жертв ДТП бьются за справедливость

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Люди, потерявшие в ДТП родных и близких, часто вынуждены бороться за то, чтобы виновный в трагедии не ушел от ответственности.

В этой публикации OBOZREVATEL расскажет истории таких людей. Реальность сегодня такова, что в справедливое правосудие верят немногие.

"Дело могло не дойти до суда"

13-летняя Анна Шевчук

13-летняя Анна Шевчук

Facebook Людмилы Шевчук

С момента гибели в ДТП под Киевом 13-летней Ани Шевчукжизнь ее семьи превратилась в сущий кошмар. В июне 2017 года в селе Тарасовка Киевской области девочку насмерть сбил автомобиль ВАЗ.

На протяжении всего времени родители вместе с адвокатом били тревогу, что расследование смертельного ДТП велось с вопиющими нарушениями. Так, маму девочки Людмилу Шевчук два месяца не признавали потерпевшей. Свидетельства старшей сестры Алены следователь переписывал семь раз.

И подобных "недоразумений" было немало.

Родители школьницы на судебном заседании

Родители школьницы на судебном заседании

Людмила Шевчук считает, что все делалось для того, чтобы сделать виновным ее ребенка. "Если бы не внимание общественности и СМИ, дело не дошло бы до суда, – уверена она.

В итоге судья Киево-Святошинского районного суда приговорил 47-летнего водителя Станислава Сторожика к восьми годам лишения свободы. Однако борьба не закончена. Водитель подал апелляцию, рассмотрение которой запланировано на 5 декабря.

"Были заняты спасением сына!"

В Полтаве владелец ресторанного бизнеса Наталья Саенко на внедорожнике Mercedes сбила на переходе 15-летнего Артема Левченко. После двух месяцев пребывания в больнице в январе 2018 года Артем скончался.

В ДТП погиб 15-летний Артем Левченко

В ДТП погиб 15-летний Артем Левченко

Мама школьника Наталия рассказала OBOZREVATEL, что расследование изначально велось ненадлежащим образом. Об этом говорит тот факт, что пять следователей в итоге были привлечены к дисциплинарной ответственности, а в отношении некоторых силовиков Государственное бюро расследований открыло уголовные производство по статье "сокрытие преступления" и "халатность".

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"Мы были заняты тем, что спасали ребенка. Нас не интересовало, кто совершил ДТП и как проводится расследование. Мы надеялись, что государство нас защитит и дело будет расследоваться надлежащим образом…" – рассказала на суде Наталия.

Но в итоге родителям пришлось буквально бороться за доказательства. Это стоило им больших усилий, и с каждым днем держаться все труднее.

"Если раньше ты был собран, то спустя время уже нет сил ни физически, ни психоэмоционально выдержать такой забег", – рассказала OBOZREVATEL Наталия.

Добилась повторного расследования

О трагедии в семье Екатерины и Сергея Дуняк говорила вся Украина. Супруги потеряли двух дочерей: Светлану Сапатинскую и Ирину Ноздровскую. В сентябре 2015 года в с. Демидов Киевской области водитель Дмитрий Россошанский на Daewoo сбил Светлану, когда она шла по обочине.

Ирина Ноздровская (слева) с сестрой Светланой Сапатинской

Ирина Ноздровская (слева) с сестрой Светланой Сапатинской

Facebook: Ирины Ноздровской

Мама Ноздровской Екатерина Дуняк рассказала OBOZREVATEL, что дочь не дала спустить дело гибели младшей сестры на тормозах и добилась, чтобы в конце декабря 2017-го суд оставил под стражей водителя и отправил дело в суд первой инстанции.

Через несколько дней Ноздровскую убили. В преступлении обвиняется отец водителя – Юрий Россошанский. По нему идут суды.

В это же время Россошанский-младший отбывает срок за совершение ДТП, в котором погибла Светлана Сапатинская.

Миллион на откуп

В мае нынешнего года в поселке Ольшанка Кировоградской области пьяный водитель – сотрудник ГСЧС – насмерть сбил 18-летнего парня и 16-летнюю девушку. Оба скончались в больнице.

В ДТП погибли Николай Смиловенко и Юлия Любенко

В ДТП погибли Николай Смиловенко и Юлия Любенко

Приемная мама погибшего Николая, Ольга Яблунь, рассказала OBOZREVATEL, что не поверила в то, что местные правоохранители будут объективно расследовать ДТП. По ее словам, семья 28-летнего подозреваемого Дениса Семенца, который живет в соседнем селе, очень обеспеченные люди.

"Они занимаются скотом, есть земля. Во время конвоирования отец сказал подозреваемому, что у него есть миллион, и он его вытащит. Об этом мне сообщили люди. Также я видела, что расследование затягивается, что родственники водителя постоянно сидят в прокуратуре и полиции, а меня и маму погибшей девочки не вызывают", – рассказала Ольга.

Женщина с большим трудом добилась, чтобы досудебным расследованием занимались не местные, а областные правоохранители. На сегодняшний день дело передано в суд.

Трагедия на Сумской

ДТП на ул. Сумской в Харькове – одно из самых громких за последнее время. Жертвами стали шесть человек.

18 октября 2017 года внедорожник Lexus под управлением Алены Зайцевой влетел в толпу людей после столкновения с другим авто, которым управлял Геннадий Дронов.

Была информация о том, что Зайцева находилась под действием наркотических или других веществ, однако повторная экспертиза этого не подтвердила.

Дронов и Зайцева получили по 10 лет лишения свободы. Харьковский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции в силе. Родственники погибших тем временем считают, что виновники трагедии вряд ли отсидят полный срок.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов

Алена Зайцева и Геннадий Дронов

ДТП на Сумской

ДТП на Сумской

Время

P. S.: Добавим, что на сегодняшний день много людей стараются предавать огласке ход расследования ДТП или любого другого правонарушения. Пострадавшими движет неверие в то, что правоохранительная система сумеет их защитить.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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