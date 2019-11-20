Семь кругов ада: как родственники жертв ДТП бьются за справедливость

Люди, потерявшие в ДТП родных и близких, часто вынуждены бороться за то, чтобы виновный в трагедии не ушел от ответственности.

В этой публикации OBOZREVATEL расскажет истории таких людей. Реальность сегодня такова, что в справедливое правосудие верят немногие.

"Дело могло не дойти до суда"

13-летняя Анна Шевчук Facebook Людмилы Шевчук

С момента гибели в ДТП под Киевом 13-летней Ани Шевчукжизнь ее семьи превратилась в сущий кошмар. В июне 2017 года в селе Тарасовка Киевской области девочку насмерть сбил автомобиль ВАЗ.

На протяжении всего времени родители вместе с адвокатом били тревогу, что расследование смертельного ДТП велось с вопиющими нарушениями. Так, маму девочки Людмилу Шевчук два месяца не признавали потерпевшей. Свидетельства старшей сестры Алены следователь переписывал семь раз.

И подобных "недоразумений" было немало.

Родители школьницы на судебном заседании

Людмила Шевчук считает, что все делалось для того, чтобы сделать виновным ее ребенка. "Если бы не внимание общественности и СМИ, дело не дошло бы до суда, – уверена она.

В итоге судья Киево-Святошинского районного суда приговорил 47-летнего водителя Станислава Сторожика к восьми годам лишения свободы. Однако борьба не закончена. Водитель подал апелляцию, рассмотрение которой запланировано на 5 декабря.

"Были заняты спасением сына!"

В Полтаве владелец ресторанного бизнеса Наталья Саенко на внедорожнике Mercedes сбила на переходе 15-летнего Артема Левченко. После двух месяцев пребывания в больнице в январе 2018 года Артем скончался.

В ДТП погиб 15-летний Артем Левченко

Мама школьника Наталия рассказала OBOZREVATEL, что расследование изначально велось ненадлежащим образом. Об этом говорит тот факт, что пять следователей в итоге были привлечены к дисциплинарной ответственности, а в отношении некоторых силовиков Государственное бюро расследований открыло уголовные производство по статье "сокрытие преступления" и "халатность".

"Мы были заняты тем, что спасали ребенка. Нас не интересовало, кто совершил ДТП и как проводится расследование. Мы надеялись, что государство нас защитит и дело будет расследоваться надлежащим образом…" – рассказала на суде Наталия.

Но в итоге родителям пришлось буквально бороться за доказательства. Это стоило им больших усилий, и с каждым днем держаться все труднее.

"Если раньше ты был собран, то спустя время уже нет сил ни физически, ни психоэмоционально выдержать такой забег", – рассказала OBOZREVATEL Наталия.

Добилась повторного расследования

О трагедии в семье Екатерины и Сергея Дуняк говорила вся Украина. Супруги потеряли двух дочерей: Светлану Сапатинскую и Ирину Ноздровскую. В сентябре 2015 года в с. Демидов Киевской области водитель Дмитрий Россошанский на Daewoo сбил Светлану, когда она шла по обочине.

Ирина Ноздровская (слева) с сестрой Светланой Сапатинской Facebook: Ирины Ноздровской

Мама Ноздровской Екатерина Дуняк рассказала OBOZREVATEL, что дочь не дала спустить дело гибели младшей сестры на тормозах и добилась, чтобы в конце декабря 2017-го суд оставил под стражей водителя и отправил дело в суд первой инстанции.

Через несколько дней Ноздровскую убили. В преступлении обвиняется отец водителя – Юрий Россошанский. По нему идут суды.

В это же время Россошанский-младший отбывает срок за совершение ДТП, в котором погибла Светлана Сапатинская.

Миллион на откуп

В мае нынешнего года в поселке Ольшанка Кировоградской области пьяный водитель – сотрудник ГСЧС – насмерть сбил 18-летнего парня и 16-летнюю девушку. Оба скончались в больнице.

В ДТП погибли Николай Смиловенко и Юлия Любенко

Приемная мама погибшего Николая, Ольга Яблунь, рассказала OBOZREVATEL, что не поверила в то, что местные правоохранители будут объективно расследовать ДТП. По ее словам, семья 28-летнего подозреваемого Дениса Семенца, который живет в соседнем селе, очень обеспеченные люди.

"Они занимаются скотом, есть земля. Во время конвоирования отец сказал подозреваемому, что у него есть миллион, и он его вытащит. Об этом мне сообщили люди. Также я видела, что расследование затягивается, что родственники водителя постоянно сидят в прокуратуре и полиции, а меня и маму погибшей девочки не вызывают", – рассказала Ольга.

Женщина с большим трудом добилась, чтобы досудебным расследованием занимались не местные, а областные правоохранители. На сегодняшний день дело передано в суд.

Трагедия на Сумской

ДТП на ул. Сумской в Харькове – одно из самых громких за последнее время. Жертвами стали шесть человек.

18 октября 2017 года внедорожник Lexus под управлением Алены Зайцевой влетел в толпу людей после столкновения с другим авто, которым управлял Геннадий Дронов.

Была информация о том, что Зайцева находилась под действием наркотических или других веществ, однако повторная экспертиза этого не подтвердила.

Дронов и Зайцева получили по 10 лет лишения свободы. Харьковский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции в силе. Родственники погибших тем временем считают, что виновники трагедии вряд ли отсидят полный срок.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов

ДТП на Сумской Время

P. S.: Добавим, что на сегодняшний день много людей стараются предавать огласке ход расследования ДТП или любого другого правонарушения. Пострадавшими движет неверие в то, что правоохранительная система сумеет их защитить.

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