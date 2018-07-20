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"Вычерпайте море": в России испугались минирования Азова Украиной

2.2тЧитать новость на украинском

Минирование Азовского моря украинскими военными, которое предложил бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, будет расценено Россией как "акт агрессии".

Данное мнение озвучил депутат нелегитимной Госдумы РФ Дмитрий Белик, назвав предложение "идеей дилетанта", передает "РИА Новости".

"Постановка мин вблизи наших границ, да и сам факт минирования акватории — это явный акт агрессии. К тому же сама идея минных постановок в этом регионе говорит о дилетантстве в военно-морских вопросах", - добавил он.

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Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев также назвал идею Гайдука "угрозой безопасности для военного и гражданского судоходства и нарушением международных норм".

В то же время "глава Общественной палаты Крыма" Григорий Иоффе предложил украинским военным "вычерпать Азовское море компрессором".

"Эти две версии по своей глупости и фантастичности абсолютно одинаковы, поэтому пусть рассмотрит эту версию", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия устроила провокацию в Азовском море.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Гайдук
Место
Россия
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Daks Viktor
Daks Viktor
Нехер моцкалям шастать як бездомним собакам..
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Испугались, пипец как испугались.Я вот, например, из-по стола пишу, так испугался
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Daks Viktor
Daks Viktor
Кастрюлев Мыкола,, тролли они по жизни запуганы.
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Daks Viktor
Daks Viktor
Нормальний хід. Україна має повне право огородити свої територіальні води мінними полями..
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Daks Viktor, украинство это заболевание мозга, поэтому объясню:Азовское море-внутренние воды России и украины, там нет территориальных вод укроины.Если российское судно подорвётся на хохляцкой(то есть, перекрашенной в жовтосиний советской)мине-это будет расценено как акт агрессии и салорейху пизда наступит, в Азовском море так точно
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