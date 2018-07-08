"У Путина планы на Украину": ветеран АТО объяснил, чего ждать

Украине перед президентскими выборами следует готовиться к серьезным социально-экономическим потрясениям, обострению конфликта на Донбассе и новым терактам. Кремль не остановится ни перед чем, чтобы через дестабилизацию в Украине привести к власти своего кандидата.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV известный блогер и волонтер, участник АТО Мирослав Гай.

"Не знаю, будет ли полномасштабная война... но то, что будет обострение – это однозначно. У нас 2019 год, выборы президента, и россиянам надо поставить своего ставленника или хотя бы человека, который будет налаживать с ними отношения, возвращать Украину под влияние РФ. Они очень боятся нашего вступления в НАТО и Европейский Союз", - отметил он.

"Путин вообще сказал, что они собираются возвращаться в границы Советского Союза после Ялтинского договора. У них есть планы на Украину - они этого не скрывают, открыто заявляют. Путин говорил о готовности лишить нас государственности в случае каких-либо действий на фронте с нашей стороны, хотя по факту стреляют только они", - напомнил блогер.

По мнению Гая, такая ситуация говорит о том, что на выборах в Украине Кремлю нужен свой ставленник.

"Можно сделать обострение на фронте, социально-экономическую дестабилизацию, экономическое давление, теракты, чтобы создать у населения панику, чтобы создать впечатление, что сегодняшняя власть не справляется. Идеально для них было бы или захватить какую-то территорию, или устроить котел… Потом на миротворческой риторике придет какой-то кандидат и будет кричать - мы знаем, как остановить войну, надо договариваться", - объяснил он.

Гай спрогнозировал, что РФ будет действовать через дестабилизацию на фронте, а также через украинских политиков, партии и общественные организации, "которые будут декларировать проукраинскую позицию, но при этом говорить - давайте прекращать и договариваться".

Как сообщал ObozTV, ранее российская оппозиционерка Ольга Курносова рассказала, при каком условии Владимир Путин согласится уйти с Донбасса.