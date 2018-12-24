Выборы в Украине: эксперт оценил угрозу кибератак Кремля

Украине в год выборов главы государства и Верховной Рады не стоит опасаться вмешательства российских хакеров в избирательный процесс, как это было во время выборов президента США.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт по кибербезопасности Владимир Стыран. Эксперт напомнил, что украинские выборы "проходят на бумаге".

"Система ЦИК будет работать, даже если ничего там не будет показывать. Наша система "Выборы" чисто информационная, она имеет декларативный характер. Она показывает, что якобы в определенный момент подсчитано столько-то, процентное соотношение", – объяснил он.

По его словам, выборы в Украине работают не так, как в США – "они, слава богу, работают на бумаге".

"Главное, что надо знать каждому гражданину Украины – что бы там не показывали на сайте ЦИК, выборы – на бумаге. Мы о них узнаем, когда будет определенный подсчет. Мы узнаем об этом в пресс-руме ЦИК, а не с сайта. Не надо, когда видишь на сайте какую-то информацию, сразу реагировать радикально. Именно на это и расчет – дестабилизация страны во время ожиданий, кто будет президентом", – объяснил Стыран.

Эксперт также прокомментировал решение Верховной Рады выделить на усиление кибербезопасности ЦИК 50 млн грн.

"Это классно, когда деньги выделяются, но где пояснительная записка, куда деньги пойдут? Это очень много денег. Если правильно и эффективно применять эти ресурсы, можно не на один сезон выборы защитить, это много "бабла". Очень бы хотелось увидеть, кто формировал этот бюджет", - подчеркнул он.

"Если прозвучала сумма в 50 миллионов, то мы считаем, что нечто, что случится в этот период, может нам нанести убытков в 10 раз больше", – добавил Стыран.

gazeta.ru

Как сообщал ObozTV, ранее эксперт по кибербезопасности Владимир Стыран рассказал, какие цели преследовали кибератаки российских хакеров против украинских компаний.

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