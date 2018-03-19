Выборы президента России в Крыму: в Меджлисе опровергли победу Путина

Большинство крымских татар не участвовали в так называемых выборах президента России в аннексированном Крыму.

Об этом в эфире ObozTV заявил заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз.

"Ни о какой победе речь не идет. Это насаждение бандитской власти и бандитских методов. Что касается этого процесса дня так называемого голосования в Крыму, то мы очень мониторили ситуацию. Тысячи наших соотечественников отслеживали и давали нам прямую объективную информацию. И мы можем констатировать, что подавляющее большинство крымских татар не участвовали в этом политическом фарсе. Они не дали возможности узаконить или представить оккупацию как естественный процесс в Крыму. Крымское общество в очередной раз продемонстрировало неприемлемость оккупации Россией", - подчеркнул он.

В пример он навел Бахчисарайский район, где больше всего проживает крымских татар.

"В Крыму не удалось сделать соучастниками преступления оккупации большинство населения. Я имею ввиду и граждан Украины не крымскотатарской национальности. В Бахчисарайском районе было создано 73 избирательных участка. Из 650 человек в избирательных комиссиях, только 8 были крымскими татарами", - отметил Чийгоз.

Как сообщал "Обозреватель", явка крымских татар на так называемые выборы президента РФ в оккупированном Крыму не превысила 10%.