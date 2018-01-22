"Вы - недоумки!" Воюющий на Донбассе россиянин ярко вступился за украинский язык

Нельзя прожить 25 лет в Украине и толком не знать украинского языка.

Об этом Gazeta.ua заявил боец 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии с позывным "Альтер", который приехал из России.

"Если владеешь русским, нет проблем выучить украинский, было бы желание. Не верю тем, кто прожил в Украине 25 лет и говорит, что не понимает украинский. Считаю их недоумками. Если они не способны, то в них не хватает чего-то в голове. Некоторые украинские города российская пропаганда называет русскоязычными. Такими они стали в результате Голодомора. Украинское население там уничтожили и заменили русским. Россия, которая требует второй государственный язык русский, пусть покажет пример. Введет второй государственный чеченский или калмыцкий", - считает он.

То, что Россия готовилась к войне, стало ясно 6 лет назад, говорит он. Она начала наращивать армейские мощности. Однако было непонятно, с кем Путин собрался воевать.

"Россия превращается в страну, непригодную для проживания. Решил, что отсюда надо бежать. Не знал только в какую страну. Когда осенью 2013 года начался Евромайдан я обратил внимание на Украину. Не скажу, что до тех пор сильно интересовался украинской историей или культурой. Но со словами "хохлы", "хохляндия" боролся давно. Всегда исправлял: "Не хохлы, а украинцы". После аннексии Крыма не хотел жить в стране, которая ведет войну против соседа, которого ранее называли братом. Жить там стало опасно. С семьей переехал в Украину и выбором доволен. Здесь кипит жизнь. Людьми движет цель построить сильную страну. В окружении товарищей, единомышленников это интересно и хочется принимать в этом участие. Когда наступит подходящий время, рассчитываю получить гражданство", - рассказал " Альтер".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети высмеяли попытки россиян понять украинский язык.